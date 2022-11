Alicotrans, una cooperativa de transporte diferente Emprendedores de Hoy

lunes, 21 de noviembre de 2022, 17:50 h (CET)

¿Se puede vivir (bien) del transporte?. Trabajar conduciendo un trailer y recorriendo miles de kilómetros mensualmente, atravesando provincias o países, tiene una parte romántica, idílica, que atrae y que empuja a nuevas personas a la entrada en esta profesión, pero tiene también su parte práctica, económica y es que la retribución que se reciba a cambio compense los sacrificios que la profesión conlleva.

Uno puede ejercer esta profesión de tres formas diferentes; como trabajador por cuenta ajena, como empresario individual o incorporándose a una cooperativa de transporte.

Lo que se puede encontrar en cada una de estas opciones es más o menos esto:

Como trabajador por cuenta ajena, un sueldo medio entre 1.900 y 2.500 euros, según se haga transporte nacional o internacional, un supervisor o jefe de tráfico que le asigne viajes de forma consecutiva y una presión constante para conseguir vía volumen (kilómetros) lo que el mercado no deja conseguir vía precio.

Como empresario individual, una retribución por diferencia entre ingresos y gastos, que dependerá de la habilidad del chofer en buena parte y lidiar contra un sinfín de obstáculos, avatares propios del transporte, que tendrá que afrontar en solitario; avales para conseguir suministros de gasoil o peajes, crédito en talleres para reparaciones, cobertura para posibles impagos de clientes, financiación para la compra de los vehículos, etc.

Como socio en una cooperativa, se puede encontrar desde la cooperativa que no facilita ningún servicio, solo el acceso a la profesión, es decir, la autorización de transporte para el vehículo y corra de su cuenta todo lo demás; trabajo, gasoil, peajes, taller, etc., hasta, en el otro extremo, la cooperativa que aporta soluciones a todos estas necesidades, donde se encuentra Alicotrans.

Alicotrans, elegida por la Generalitat Valenciana, como mejor cooperativa de reciente creación en el año 2014, nació, dos años antes, con esa vocación de servicio y desde entonces ha ido ampliando su cobertura, proporcionando soluciones a las necesidades que quien haya querido hacer del transporte su profesión, se encuentra en el camino.

Alicotrans proporciona el entorno más favorable para el ejercicio de la profesión de forma rentable, el socio obtiene su retribución por diferencia entre los ingresos y los gastos, como si fuera un empresario individual, pero se encuentra con todo resuelto previamente por la cooperativa; financiación para la compra del camión, tarjetas de gasoil, dispositivos de peaje, taller propio, campa y garaje propio, góndola de rescate, departamento de tráfico propio, apoyo durante el transporte (averías, multas, retrasos, esperas). En promedio, la retribución del socio supera ampliamente la del trabajador por cuenta ajena, llegando en frecuentes ocasiones a doblar o triplicar esa retribución y la presión para hacer viajes (kilómetros) es única y exclusivamente la que cada socio se quiera poner encima.

El aspecto social, humano, es también una prioridad. En Alicotrans, los socios cotizan al Régimen General de la seguridad social, que tiene mayores y mejores coberturas, entre otras la prestación por desempleo y coberturas adicionales contratadas para el caso de accidentes.



