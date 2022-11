Las diferencias entre el skateboard eléctrico vs. scooter eléctrico, de la mano de Tomahawk Skateboard Emprendedores de Hoy

lunes, 21 de noviembre de 2022, 16:22 h (CET)

La movilidad eléctrica se ha convertido en tendencia en las principales ciudades europeas, y España no ha sido la excepción. Cada vez son más los ciudadanos que eligen desplazarse por las ciudades a través de vehículos sostenibles, económicos y eficientes.

Gracias a los constantes avances tecnológicos, existen diferentes medios de transporte ecológicos que facilitan el desplazamiento por áreas urbanas. Sin embargo, para decantarse por alguno de ellos es importante conocer sus características. En este sentido, Tomahawk Skateboard, una empresa dedicada al diseño y comercialización de vehículos de movilidad eléctrica, ofrece más detalles sobre el skateboard eléctrico vs scooter eléctrico.

Qué vehículo elegir: skateboard eléctrico vs. scooter eléctrico De acuerdo a estudios, la rapidez de un medio de transporte es un factor decisivo para uno de cada cuatro españoles a la hora de elegir un vehículo de movilidad. En este sentido, el skateboard eléctrico y el scooter eléctrico cumplen perfectamente este aspecto porque garantizan mayor agilidad para moverse por la ciudad de forma rápida, sin tener que sufrir atascos a causa del tráfico. Sin embargo, a pesar de ser similares en cuanto a su funcionalidad, ambos equipos comparten diferencias que deben conocerse a la hora de elegir alguno de ellos.

El equipo de profesionales de Tomahawk destaca que tanto los patinetes eléctricos como los skateboards son recomendable para desplazamientos largos, siempre y cuando tengan una batería duradera. En cuanto a su velocidad, a pesar de que se cree que el scooter eléctrico tiene mayor velocidad que los patinetes eléctricos, no hay estudios que lo comprueben; este factor puede variar dependiendo del modelo y tipo de motor de cada vehículo.

Con relación a la experiencia de conducción, los patinetes eléctricos son muy fáciles de conducir y aportan cierta sensación de seguridad al poder colocar las manos sobre el manillar, mientras que los skateboards eléctricos requieren de cierto dominio de equilibrio para su utilización.

En definitiva, la elección dependerá del gusto y la necesidad de cada persona. Si se busca un vehículo de movilidad eléctrica que brinde un desplazamiento cómodo, los patinetes eléctricos son una buena opción, mientras que los skateboards eléctricos son recomendables para los conductores más aventureros, que buscan experiencias rápidas y extremas al aire libre.

¿Dónde comprar vehículos de movilidad eléctrica? Tomahawk es una tienda online especializada en el diseño y comercialización de skateboard y productos eléctricos. Desde su creación en el año 2015, la empresa se ha esmerado por ofrecer vehículos de transporte eco para contribuir con la movilidad eléctrica en las grandes ciudades.

Dentro de su catálogo de productos disponen de una extensa variedad de skateboard con excelente rendimiento. Por ejemplo, el modelo Tomahawk Hatchet alcanza una velocidad de hasta 30 km/h, capaz de subir pendientes de 20 grados. Gracias a su batería de alta calidad, permite disfrutar de una autonomía de hasta 25 km con una sola carga de 3 horas.

La empresa cuenta con un departamento de asesoramiento técnico que mejora la experiencia del usuario, aportando la ayuda necesaria para que disfruten de los skateboards en cualquier momento.



