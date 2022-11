El expense management o cómo derrochar menos con GBIE Emprendedores de Hoy

lunes, 21 de noviembre de 2022, 13:17 h (CET)

Distinguir entre un gasto y un derroche es fundamental para que una empresa pueda desarrollar su actividad económica de forma eficaz y eficiente. A este respecto, un gasto es una contratación necesaria de un bien o un servicio, el cual tiene asociado un pago.

Este se convertirá en derroche en el caso de que no pueda ser asociado con la generación de un ingreso o con un proceso esencial para su actividad. Para ello, la firma de asesores financieros y económicos GBIE desarrolló el expense management, una metodología que determina, clasifica y dimensiona los conceptos de gasto en un negocio.

El expense management, un método para derrochar menos Conocer cómo gestionar correctamente los gastos es una herramienta clave en la gestión, ya que permitirá a las empresas obtener rentabilidad y liquidez. No obstante, debido a la dispersión de los mismos y a sus distintas naturalezas, este factor se deja de lado. Para tal fin, el equipo de profesionales y empresarios expertos en brindar asesoramiento financiero y económico de GBIE ofrece la posibilidad de gestionar los gastos de forma eficaz a través del expense management.

Mediante esta metodología, es posible reajustar los gastos y mejorar en su aportación de valor a la actividad económica, asegurando que existan realmente para generar ingresos o para desarrollar un proceso esencial para el negocio. De este modo, permite gestionar los gastos de manera eficaz y eficiente, evitando que se conviertan en un derroche. Al mismo tiempo, esta consultoría empresarial desarrolla procesos de auditoría para conocer la situación de gastos de sus clientes y desarrollar planes de acción efectivos para redimensionar su volumen.

Razones para contratar los servicios de GBIE Con más de 20 años de trayectoria en el asesoramiento de empresas, además de un alto nivel de formación académica, el equipo de GBIE, liderado por el experto en Economía de Empresa Sebastián García Doménech, se enfoca en los factores de productividad económica y técnica de las compañías de sus clientes. Así, se aseguran de que los reajustes de gastos puedan generar mayor valor, evitando la pérdida de eficacia y competitividad en la actividad.

A su vez, integran la gestión de los costes y de las operaciones con el eje de los ingresos y el de la inversión en estructura para maximizar los beneficios netos de una empresa.

Por lo tanto, aquellos negocios que busquen gestionar sus gastos de forma eficaz, logrando un impacto positivo en su liquidez y rentabilidad, pueden ingresar a la página web de GBIE e informarse acerca de los distintos servicios que ofrece esta firma.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El régimen fiscal de las microempresas en Rumanía se establecerá en el 1 % en 2023 La nueva tendencia de frutas granizadas 100 % naturales, Granny Grupo Best es una franquicia con formación universitaria El expense management o cómo derrochar menos con GBIE Bolsas promocionales para empresas