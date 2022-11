El canal de YouTube de Ramón Colomer muestra vídeos del proceso de construcción de sus dioramas de las 7 maravillas del mundo antiguo Emprendedores de Hoy

lunes, 21 de noviembre de 2022, 13:07 h (CET)

Ramón Colomer nació en Banyoles, Girona, en el año 1968. El artista ha forjado una amplia trayectoria dominando todas las artes de los dioramas en construcción y pintura.

Gracias a esto, combina las técnicas antiguas con las más modernas, a través de materiales innovadores que permiten expandir su imaginación y creatividad.

En este sentido, su última obra representa un colosal reto, ya que se trata de 7 macro dioramas de 7 metros cuadrados cada uno, de las 7 maravillas del mundo antiguo y cuyo proceso de construcción puede verse detalladamente en su canal de YouTube.

Las 7 Maravillas del Mundo Antiguo, el último desafío de Ramón Colomer Definidas en el siglo XVI con base en las listas que circulaban en la Antigüedad Clásica, las cuales eran elaboradas por los viajeros griegos que recorrían lugares como Babilonia, Persia y Egipto, las 7 maravillas del mundo antiguo constituyen un símbolo de perfección. De esta manera, hace 2 años, el artista Ramón Colomer comenzó la construcción de los 7 macro dioramas con una representación particular de estos monumentos reales.

Para enseñar a las personas cómo se ha realizado cada una de ellas, el bañolense ha presentado en su canal de YouTube todos los vídeos llevando a cabo la construcción de los primeros 4 dioramas de las 7 maravillas del mundo antiguo. En estos, es posible apreciar la magnitud de estos y su complejo trabajo de elaboración.

Asimismo, el vídeo en el que se observan los trabajos que se montaron en Benissanet en 2021 ya ha superado las 195.000 reproducciones y es una demostración de la rapidez y creatividad de Colomer en el uso de las distintas técnicas. Además de acreditar su efectividad y capacidad de trabajar con diferentes materiales.

Una carrera en permanente ascenso Después de haber construido su primer macro diorama con efectos especiales en el pueblo de Vinebre en el año 2013, la carrera artística de Ramón Colomer no ha parado de crecer, de la mano de su permanente proceso de actualización y modernización en lo que respecta a las técnicas y materiales de construcción. De este modo, tras más de 35 años construyendo dioramas, ha alcanzado un nivel de belleza y realismo en sus obras que asombran y conmueven al público en cada figura.

Respecto a esto, su próxima inauguración tendrá lugar en Benissanet, Tarragona, en el marco de la exposición Expotour Itinerant, donde el artista adelantará 9 de los 14 dioramas que formarán parte de dicho evento.

Con un reconocimiento a nivel mundial que incrementa progresivamente, el artista cada vez recibe más solicitudes de trabajo y más visitas en su canal de YouTube. Gracias a esto, Ramón Colomer se ha convertido en una de las referencias nacionales de la creación de dioramas.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El régimen fiscal de las microempresas en Rumanía se establecerá en el 1 % en 2023 La nueva tendencia de frutas granizadas 100 % naturales, Granny Grupo Best es una franquicia con formación universitaria El expense management o cómo derrochar menos con GBIE Bolsas promocionales para empresas