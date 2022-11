Sophos Central, la protección de ordenadores inteligente

Las tecnologías digitales son herramientas indispensables para las empresas a día de hoy, lo que ha hecho de los ordenadores una pieza central para su equipamiento. Estos avances tecnológicos aportan varias funciones de gran utilidad para las compañías, pero también son vulnerables a diversos riesgos y ciberataques.

Es por ello que las empresas requieren de herramientas sólidas y efectivas en cuanto a protección de ordenadores, para resguardar los importantes recursos e información que estos contienen. Una de las mejores soluciones en este ámbito es Sophos Central, un sistema implementado por Metafrase, que brinda protección inteligente para los ordenadores.

Una solución efectiva e integral para la protección de ordenadores en las empresas Sophos Central es una solución integral e innovadora para la protección de ordenadores. Sus funciones ofrecen una defensa completa y centralizada para todos los equipos, mediante una consola de administración simplificada que se puede instalar de forma local en la empresa o bien alojar en la nube. El sistema cuenta con tres niveles de protección, entre los cuales, cada empresa puede escoger el plan que mejor se adecúe a sus necesidades.

El más completo de ellos es el Sophos Next Generation Endpoint, el cual incluye funciones como mecanismos Endpoint, Cryptoguard y Antiexploit, además de una protección eficaz ante las denominadas amenazas de día cero. Este tipo de amenazas son aquellas que acaban de salir y resultan desconocidas para los fabricantes de tecnología y los desarrolladores de software, al menos durante el tiempo que tome identificarlas. Sin embargo, estas no son un problema para Sophos Next Generation, el cual, gracias a sus funciones avanzadas, es capaz de identificar y reaccionar ante estos riesgos desconocidos.

Ventajas que Sophos representa para las empresas Las funciones y herramientas de Sophos representan no solo una protección completa y eficaz, sino también un ahorro para las empresas desde el primer momento de su implementación. Sus mecanismos ofrecen seguridad ante un amplio espectro de posibles vulneraciones, como exploits web o de aplicaciones, enlaces peligrosos o poco confiables, aplicaciones dañinas o indeseadas y, sobre todo, la prevención del contacto con todo tipo de código malicioso. Todas estas capacidades representan un gran ahorro para las empresas, no solo en cuanto a las pérdidas que estas amenazas pueden generar, sino también frente a las inversiones que implica su reparación.

Con Sophos Next Generation, las compañías pueden olvidarse de los gastos en servidores, formación de personal en ciberseguridad o asistencia técnica especializada en caso de ataques. Las soluciones de este sistema se gestionan de forma remota, desde las oficinas de Metafrase, la cual ofrece actualizaciones constantes a cada cliente sobre el estado de sus ordenadores. Además, los usuarios no tienen que ocuparse de ningún aspecto en la instalación y configuración de este sistema, el cual ofrece protección y asistencia las 24 horas del día, durante todos los días del año.