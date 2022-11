Vetercheck democratiza la asistencia veterinaria de perros y gatos

¿Qué ocurre cuando los propietarios no pueden asumir los gastos veterinarios de sus mascotas? Los veterinarios, como cualquier otro profesional, tienen queganarse la vida y poder pagar gastos como por ejemplo el alquiler del local o el equipamiento que utilizan, que en muchas ocasiones es tan caro como el que se utiliza en medicina humana.

El problema es que las mascotas son los únicos miembros de la familia que no tienen acceso a una cobertura sanitaria pública. Por lo tanto, la familia que no puede asumir los gastos veterinarios se ve obligada a dejar al animal desatendido y esto, además de ser injusto también provoca un riesgo para la salud pública.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), 6 de cada 10 infecciones en humanos se contraen de un animal. Por ahora las infecciones más conocidas que tienen que ver con las mascotas son la toxoplasmosis, la rabia, la salmonela, las tenias, el E. coli y la tiña.

Por todo ello, hay que buscar soluciones que faciliten la convivencia con mascotas sanas. Y para que los recursos económicos no sean un obstáculo, Vetercheck ha desarrollado una potente herramienta que basada en la Inteligencia Artificial permite ofrecer un triaje y un prediagnóstico veterinario fiable para perros y gatos.

La evolución de la tecnología ha permitido que la Inteligencia Artificial sea hoy una realidad en muchos sectores donde es necesario gestionar mucha información. La tecnología permite almacenar un gran volumen de datos y procesarlos a gran velocidad a precios muy económicos. Profesionales como por ejemplo los médicos o los abogados ya utilizan herramientas basadas en la Inteligencia Artificial para desarrollar con éxito su trabajo. Las máquinas ayudan a los médicos en sus diagnósticos gracias al análisis de miles de casos ya tratados y a los abogados en los planteamientos de sus estrategias gracias al rápido análisis de leyes y jurisprudencia vigentes en cada país.

En los servidores de www.vetercheck.com se almacenan miles de casos veterinarios para poder predecir el estado de salud de perros y gatos. El asistente online de Vetercheck basa sus resultados en algunos datos de registro como la raza, el sexo o la edad de la mascota y en datos variables como los síntomas detectados por los propietarios. Cada dato que ofrece el propietario va configurando un patrón que se compara con las fichas de los casos ya diagnosticados. El software de Vetercheck utiliza un algoritmo para tratar de llegar a un resultado fiable con el menor número de preguntas posible.

Los fundadores de Vetercheck destacan que "nuestra herramienta de Inteligencia Artificial se caracteriza por su fiabilidad en el diagnóstico. Ya tenemos miles de casos analizados pero el proceso no acaba nunca e iremos incorporando nuevos casos diariamente a nuestra base de datos. De esta forma nuestra herramienta estará siempre al día y seguirá mejorando en fiabilidad". La fórmula para poner en marcha este proceso de mejora continua de la herramienta de Inteligencia Artificial también repercute en un mejor servicio para los clientes. Toni Cambredó, uno de los fundadores, aclara que "los clientes que duden del diagnóstico pueden contactar con nuestros veterinarios físicos y estos analizarán su caso. De esta forma, los clientes con dudas recibirán una respuesta personalizada y nosotros podremos integrar en nuestra base de datos un nuevo caso que puede modificar los diagnósticos de consultas recibidas a posteriori".

La web de www.vetercheck.com ofrece 3 tarifas para realizar consultas veterinarias desde casa a cualquier hora. Las 3 opciones aportan inmediatez y comodidad que son factores que cada día se valoran más. La inmediatez porque nadie sabe cuándo ocurrirá un imprevisto y la comodidad porque evita desplazamientos y pérdidas de tiempo. Además, el acceso a la asistencia veterinaria desde casa también evita el estrés que produce en las mascotas el tener que acudir al veterinario.

La opción más económica que ofrece Vetercheck es el servicio de atención online o servicio a distancia. En este caso, el propietario tiene que responder a las preguntas que va formulando el software de Inteligencia Artificial como si estuviera respondiendo a su veterinario para obtener un diagnóstico. El resultado es inmediato y el cliente que no vea claros los resultados o crea que no son correctos, siempre tiene la opción de contactar con los veterinarios físicos de Vetercheck. Las otras dos opciones no son tan novedosas: ofrecen la posibilidad de obtener atención veterinaria por videoconferencia o una visita veterinaria a domicilio. La segunda, la opción de un veterinario a domicilio, de momento sólo está disponible en algunas poblaciones, pero la previsión es ir ampliando la cobertura.

La misión de Vetercheck es mejorar la atención sanitaria de perros y gatos en todo el mundo gracias a la utilización de la Inteligencia Aritificial. Y no sólo por la inmediatez y la comodidad sino también por el coste. Se calcula que un propietario en España gasta en su veterinario una media de 350€ al año y con Vetercheck es posible acceder a la asistencia veterinaria a distancia por tan sólo 10€ al año.

Los fundadores están convencidos de que Vetercheck cambiará el funcionamiento actual del sector veterinario gracias a su software de Inteligencia Artificial. En una primera fase lo más probable es que los casos leves o muy claros que no requieran de hospitalización se aborden desde casa. Y en una segunda etapa, también que los veterinarios consulten los resultados ofrecidos por las herramientas de Inteligencia Artificial antes de realizar un diagnóstico.

VETERCHECK es una marca de los fundadores de Direct2Pet, empresa especializada en el mundo de las mascotas fundada en Barcelona en el año 2009. Trabaja en estrecha relación con veterinarios y fabricantes para mejorar la vida de los perros y su relación con los dueños.

