Jumpers, elegida Mejor Agencia del Año 2022

lunes, 21 de noviembre de 2022, 17:01 h (CET) Veni, vidi, venci. Así se puede resumir el gran salto de la agencia Jumpers en la XII edición de de los Agripina, el Festival Nacional de Publicidad, donde se hizo con siete galardones, uno de ellos el más codiciado, el Agripina a la Mejor Agencia del Año Ya en 2019 esta agencia independiente fue elegida Mejor Agencia del año y Agencia Platino en el Festival Internacional de Publicidad y Humor, Smile Festival que se celebró en Madrid. En ese mismo año también fue premiada con 7 trofeos en los Premios Luxury Advertising Awards donde se reconoció su eficacia y creatividad.

Esta vez Jumpers ha logrado este reconocimiento tras su participación en el certamen con un total de 13 casos finalistas, de los cuales ha arrasado en 7 categorías llevándose el codiciado Oro, y casi doblando en puntos a la segunda agencia en el ranking.

Premios:

Categoría Branding con The Game Changers para FIFA

Categoría Internacional con The Game Changers para FIFA

Categoría Marketing de Guerrilla con Dale #Unfollow al CiberBullying para Castellana Properties

Categoría Marketing Promocional con Alergias para Farmacia I+

Categoría Packaging con Superline

Categoría Web con Superline

Mejor Agencia del Año Esta boutique creativa andaluza ha logrado hacerse un hueco en el panorama nacional compitiendo con las grandes agencias multinacionales y acumulando en sus apenas 8 años de trayectoria un total de 44 premios nacionales e internacionales en reconocimiento a sus ideas, estrategias y resultados.

Y es que "el éxito de nuestro trabajo pasa por la creación de procesos a medida para cada cliente; lo suficientemente flexibles para que no coarten la creatividad, pero a su vez, lo bastante sólidos como para que nos permitan tomar buenas decisiones estratégicas" afirman los creadores de la firma Curro Martínez y Pepe Ruiz.

Aunque el verdadero motivo de este triunfo para estos publicistas y, como ellos dicen, no es otro que "tener la suerte de contar con un equipazo de verdaderos saltadores que se atreven con todo". Y es que cuentan con un staff de 25 profesionales especializados en comunicación, publicidad, marketing, entornos digitales, arte y creatividad. Esto les permite tener una visión más amplia de cada cliente, aportando un enfoque de 360 grados a los proyectos y controlando por tanto todos los procesos in House.

En su cartera cuentan con un amplio abanico de clientes o, como ellos dicen, "valientes que han dado el salto". Algunos como FIFA, Jeep, Alfa Romeo, Brandt, La Vieja Fábrica, Fiat, Teatro de la Maestranza, Junta de Andalucía, Caja Rural, Farmacia I+, Castellana Properties o Generali Seguros entre otros muchos posicionan a Jumpers como una agencia de referencia capaz de aportar soluciones de negocio que se adapten a cada mercado.

