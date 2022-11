Asesoramiento para archivar las demandas de fondos buitres y entidades financieras Emprendedores de Hoy

lunes, 21 de noviembre de 2022, 12:06 h (CET)

Tres de cada diez hogares en España no obtienen ingresos suficientes para cubrir todas sus necesidades básicas según el Informe sobre el coste de la vida y estrategias familiares para abordarlo.

En consecuencia, un 37 % de estos hogares terminan involucrados en una situación de embargo, producto del impago de las deudas adquiridas con anterioridad.

Estas situaciones tienden a ser injustas, sobre todo, porque muchas entidades financieras no cumplen con los requisitos judiciales para adelantar este tipo de procesos y no informan a sus deudores sobre las alternativas que existen para cancelar una deuda. Por lo tanto, las familias se ven expuestas a episodios evitables, generando preocupaciones que afectan su calidad de vida.

Es por esto que la firma de abogados financieros Cancelamos Tu Deuda En Canarias se ha propuesto ayudar a las familias a sobrellevar una demanda por deudas sin afectar su vida financiera.

¿Cómo cancelar una deuda? Existen varias maneras de apelar ciertos fallos judiciales o de renegociar deudas para evitar situaciones complejas que pongan a las personas en problemas con Hacienda. El Estado ha creado mecanismos que buscan evitar la situación de embargo y que permiten un acuerdo entre ambas partes para que tanto el deudor como la entidad salgan beneficiados.

Una de ellas es la declaratoria de insolvencia, la cual se logra a través de la puesta en marcha de la Ley 25/2015 o Ley de Segunda Oportunidad. Esta ley busca reconocer que el deudor se encuentra en una situación de bancarrota que le impide cancelar una deuda en su totalidad; recurrir a esta normativa es una manera de evitar sanciones legales y ver perdonado el pago de su obligación.

Trato personalizado y cercano de la mano de abogados capacitados Estas alternativas, en muchas ocasiones, son desconocidas por los deudores y aprovechadas por los acreedores para adelantar procesos que podrían evitarse si las dos partes fueran conscientes de las facilidades que Hacienda ha dispuesto para que nadie se enfrente a una difícil situación económica. Cancelamos Tu Deuda En Canarias está dispuesta a colaborar con todas las personas que se encuentren en un escenario complejo a nivel financiero y deseen normalizar sus obligaciones con los bancos o los fondos buitres. Los abogados que forman parte del equipo de esta compañía están capacitados para abordar cada caso de forma personalizada, siempre buscando el beneficio para los deudores.

El equipo ayuda a cancelar una deuda por medio de acuerdos de pago, prescripciones o apelaciones, en caso de presentarse una injusticia en un proceso jurídico. Los interesados solo deben acceder a la página web de Cancelamos Tu Deuda en Canarias y contactar con alguno de sus abogados especializados.



