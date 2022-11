Tecnología del hidrógeno: Schaeffler está entre los finalistas del CLEPA Innovation Award

La solución de recubrimiento Enertect PC+ está en la ronda final del CLEPA Innovation Award 2022. Hasta un 20 % menos de CO2: Enertect PC+ consigue que las placas bipolares metálicas para pilas de combustible sean todavía más sostenibles. El exitoso sistema de recubrimiento modular complementa una nueva familia de productos para una tecnología del hidrógeno sostenible El proveedor de los sectores de la automoción y la industria, Schaeffler, se aseguró la segunda posición en la lista de finalistas del CLEPA Innovation Award 2022 en la categoría "Movilidad limpia y sostenible" con su solución de recubrimiento Enertect PC+. CLEPA, la asociación europea de los proveedores de la automoción, concede este premio a innovaciones extraordinarias relacionadas con la movilidad inteligente y sostenible. Los candidatos con las tres mejores tecnologías se han seleccionado entre un total de 104 aspirantes que han sido invitados a participar en la decisiva ronda final en Bruselas. Enertect PC+ es un nuevo sistema de recubrimiento de alto rendimiento que logra que las placas bipolares metálicas, un componente clave en los sistemas de pila de combustible, sean más eficientes, menos costosas e incluso más sostenibles. En lugar de titanio, o grafito, puesto que ambos producen una huella ecológica desproporcionada en términos de equivalencia de CO2, se utiliza acero como base metálica para el recubrimiento. Con esta innovación, Schaeffler contribuye considerablemente a implantar la tecnología del hidrógeno en la movilidad del futuro.

Uwe Wagner, Chief Technology Officer de Schaeffler AG, ha dicho: "Estamos muy orgullosos de esta posición en una de las competiciones tecnológicas líderes a nivel europeo. Las soluciones innovadoras de recubrimiento desempeñan un papel clave en la movilidad sostenible y, por tanto, en el hidrógeno. Potenciar esta tecnología para alcanzar el nivel de producción de grandes volúmenes es un componente importante de la Hoja de ruta 2025 de Schaeffler. Esta gran posición demuestra que Schaeffler va por buen camino en sus actividades relacionadas con el hidrógeno".

Cada año, Schaeffler cubre más de mil millones de componentes con sistemas de recubrimiento modulares orientados a la aplicación, que se pueden adaptar con precisión para satisfacer los requerimientos más exigentes de protección contra la corrosión o el desgaste y reducir el rozamiento. Estos conocimientos se transfieren continuamente a nuevos campos de negocio, incluyendo la tecnología del hidrógeno. En verano de 2022, Schaeffler constituyó la empresa conjunta "Innoplate" con Symbio, con el fin de fabricar grandes volúmenes de placas bipolares para pilas de combustible y comenzar la producción en serie en 2024.

Enertect PC+: eficiente, rentable y sostenible

Enertect PC+ es un recubrimiento extremadamente delgado, libre de metales preciosos y de alto rendimiento en el ámbito de la nano- a microestructura para placas bipolares metálicas en las pilas de combustible con membrana de intercambio de protones (proton exchange membrane, PEM). En lugar de titanio o grafito, se puede utilizar acero como material base para el recubrimiento, lo que reduce considerablemente los costes. Asimismo, puesto que es más fácil procesar el acero, también facilita la producción de grandes volúmenes. En comparación con los recubrimientos alternativos, basados en metales preciosos, esta opción reduce su huella de carbono en un 99 %. Como consecuencia, la huella ecológica de la placa bipolar es un 20 % menor que la de los productos convencionales. Con Enertect PC+, Schaeffler completa su exitoso sistema de recubrimiento modular con una nueva familia de productos para tecnologías del hidrógeno altamente sostenibles. El Prof. Dr.-Ing. Tim Hosenfeldt, Senior Vice President Corporate Research and Innovation & Central Technology de Schaeffler, lo ha descrito de esta manera: "Enertect PC+ es un sistema de recubrimiento único, libre de metales preciosos, que podemos fabricar en grandes volúmenes mediante un proceso respetuoso con el medio ambiente. Gracias a la estructura de nanoescala, el sistema es tan robusto y potente como lo sería una solución con metales preciosos. Además, es mucho más sostenible y bastante menos costoso. La segunda plaza en la lista de finalistas para el CLEPA Innovation Award es un incentivo para nosotros como equipo, para continuar nuestro trabajo con determinación y énfasis en las tecnologías del futuro".

FOTO 1: Celebran el galardón: (de izquierda a derecha) El Dr. Nathan Kruppe, development specialist for physical coatings en Schaeffler; Thorsten Muschal, presidente de CLEPA; el Prof. Dr.-Ing. Tim Hosenfeldt, Senior Vice President of Corporate Research and Innovation & Central Technology de Schaeffler, y el Dr. Mehmet Öte, director de Coating Technology en Schaeffler.