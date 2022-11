150 personas participan en el encuentro de familiares y amigos en el Día del Superviviente a la muerte por suicidio Comunicae

lunes, 21 de noviembre de 2022, 12:41 h (CET) Després del suïcidi - Associació de Supervivents (DSAS), entidad pionera desde hace diez años en este ámbito y que ofrece atención y compañía a supervivientes, conmemoró este pasado sábado el Día Internacional del Superviviente a la muerte por suicidio, reuniendo en torno a 150 personas en el Hospital de Sant Pau El encuentro sirvió para que muchas personas hablasen por primera vez del duelo y de sus familiares o amigos fallecidos con otras personas que han sufrido la misma experiencia, además de recordar a las personas que han perdido la vida por suicidio encendiendo velas en su memoria.

La presidenta de DSAS, Cecilia Borrás, valora el encuentro -que se celebraba por octavo año consecutivo- como "una muestra de que 150 personas quiere decir 150 familias rotas. Son muchas las personas que necesitan una conversación, un abrazo, un momento de complicidad para romper el estigma, el tabú y tanto silencio. Con este acto se ofrece este espacio de seguridad que tanto necesitan".

"Desde que nació, DSAS ha ofrecido atención y compañía a más de 2.800 supervivientes y lo seguirá haciendo. Y se quiere contribuir a un cambio en la manera de hablar y asumir el suicidio y sus terribles consecuencias, a la vez que se lucha para mejorar los sistemas de prevención", asegura Borrás, quien añade que "las víctimas por accidentes de tráfico se han reducido drásticamente en los últimos años, así que no se va a dejar de intentar que se reduzca el número de personas que se suicidan cada día y de los familiares y amigos que sufren esta experiencia traumática".

En 2021 murieron por suicidio en España 3.941 personas, un 7,12% más en relación con el año 2020. Hace ya 14 años, desde 2008, que la muerte por suicidio es la primera causa de muerte externa, por encima de los accidentes de tráfico. Y es que los datos oficiales cifran en 11 las personas que se suicidan cada día en España. Con todas estas lamentables estadísticas, se estima que en 2021 más de 23.000 personas (familiares, amigos, etc.) vivieron y sufrieron la experiencia traumática y trágica de una muerte por suicidio en España.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Consejos para administrar sus bitcoins Muchas personas aún no entienden cómo funciona, esto es comprensible teniendo en cuenta que tiene poco más de una década Hospitales, ambulatorios, bancos o aseguradoras a un click de distancia con estos directorios Encontrar bibliotecas, universidades o museos más cercanos gracias a Ludico Business Consultar los mejores directorios: emisoras, taxis o empresas exportadoras 150 personas participan en el encuentro de familiares y amigos en el Día del Superviviente a la muerte por suicidio