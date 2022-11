FanFest, una fiesta pensada para disfrutar de la música en vivo Emprendedores de Hoy

lunes, 21 de noviembre de 2022, 11:28 h (CET)

Fander es una plataforma creada hace tan solo unos meses con el objetivo de proporcionar a las personas todas las facilidades posibles a la hora de encontrar y contratar un músico o DJ para animar una fiesta. Esta cuenta con el mayor catálogo de músicos de España, quienes se encuentran disponibles para su contratación de manera rápida y sencilla.

Esta marca realizará el «FanFest» el próximo 2 de diciembre en Veles e Vents, Valencia, un evento musical en el que se presentará la propuesta de la firma, en el cual se presentarán algunos de los músicos y DJ de la plataforma.

FanFest permite disfrutar de la música en vivo Como parte de su campaña de presentación ante el público, la plataforma Fander celebrará el próximo 2 de diciembre en Valencia el «FanFest». Este evento tendrá lugar la sala Varadero de Veles e Vents (Valencia) a partir de las 19h, hasta la 1.30h y contará con las actuaciones en directo de músicos presentes en la plataforma como MyM, Efectos Personales y el DJ Roll It Show. Todos ellos tocarán y versiones de toda la vida, desde los 80 hasta hoy, para hacer cantar y bailar a los asistentes sin parar.

A su vez, quienes asistan podrán disfrutar de una gran variedad de comidas y bebidas proporcionadas por otras marcas apoyadas por la aceleradora de empresas Lanzadera. Será un evento en el que muchos emprendedores y startups de Lanzadera se unan para que no falte de nada. Durante la fiesta habrá sorpresas, beneficiarios de sorteos, regalos y merchandising de Fander.

Las entradas tienen tan solo un precio de 16 € con consumición, y pueden ser adquiridas en la plataforma Enterticket buscando «Fan Fest Veles e Vents».

¿Cómo funciona Fander? Con la idea de que los eventos privados sean más divertidos, originales y memorables a través de la música en directo o con la presentación de DJ, Fander se ha posicionado como una de las alternativas más accesibles a la hora de contratar este tipo de servicios. En este aspecto, la plataforma no cobra importes mensuales a los artistas, sino que se hace de una comisión solo en el caso de ser contratados. De esta forma, la firma ha logrado atraer a distintos perfiles musicales del mercado, permitiendo a los usuarios encontrar músicos de cualquier estilo, ciudad y caché.

Al mismo tiempo, quienes ingresen a Fander podrán usar los filtros para comparar las diferentes opciones, navegar por los resultados mirando los perfiles de los músicos, a la vez que enviarles solicitudes de presupuestos y consultas a los artistas. Adicionalmente, si los usuarios no encuentran una opción que les satisfaga, pueden publicar una oferta para todos los músicos disponibles o solicitar el asesoramiento personalizado y experto del equipo de la empresa.

Por lo tanto, a través de Fander es posible contratar música en directo de forma cómoda y segura, con la posibilidad de cancelar de manera gratuita durante las primeras 72 horas.



Noticias relacionadas ¿Qué diferencia a la gamba blanca de Huelva?, por Lonja de Ayamonte ¿Por qué apostar por las franquicias rentables de Tecnyshop? FanFest, una fiesta pensada para disfrutar de la música en vivo Esencial Pool presenta sus modelos con descuento para el Black Friday EOI Por Libre ayuda a conseguir el certificado de inglés en 5 meses