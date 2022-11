Amedida TI lanza su nuevo producto en modalidad SaaS llamado MyMov Comunicae

lunes, 21 de noviembre de 2022, 11:01 h (CET) La empresa, especializada en servicios de soporte IT, ha lanzado este nuevo software que permite la gestión de equipos y tareas a través de una APP y posibilita el ahorro en tiempo y costes a la empresa que lo utilice Amedida TI nació en 2005 y desde entonces ha llevado a cabo con éxito una importante cantidad de proyectos y se ha especializado en aportar soluciones en Sistemas, Ciberseguridad, Software, Movilidad o E-commerce entreotros.

La última solución que han desarrollado es MyMov, un software en modalidad SaaS (Software as Service), que permite, a través de una APP gestionar equipos en movilidad y tareas con la finalidad de ahorrar en tiempo y costes.

Más concretamente, tal como afirma Raúl Fernández, CEO de Amedida TI, "MyMov permite a los equipos de trabajo en movilidad y con personal desplazado ahorrar tiempo y costes. Es una herramienta eficaz para efectuar la gestión y seguimiento en tiempo real de las tareas del equipo".

MyMov está especialmente pensada para empresas de logística de última milla, empresas de reparto de todo tipo, empresas en las que los trabajadores deban moverse de un lado a otro continuamente como puede ser el caso de personal técnico o de mantenimiento y empresas que realizan teletrabajo o con equipos deslocalizados. No obstante, no se trata de un producto excluyente, pues es adaptable a todo tipo de empresa que cuente con equipos de trabajo.

Entre las funcionalidades de MyMov que permiten optimizar el funcionamiento de la empresa con el fin de incrementar la productividad del equipo y gestionar proyectos de manera más sencilla destacan:

La integración basada en API permite conectar datos y aplicaciones para que los flujos de integración sean definidos y reutilizados por múltiples partes dentro y fuera de la organización. Alertas y notificaciones. Es posible recibir automáticamente vía APP alertas y notificaciones sobre el cumplimiento de objetivos, informes, mensajes y adjudicaciones de tareas. Entre las ventajas que ofrece MyMov se encuentran que permite ser utilizado en cualquier lugar y plataforma gracias a su APP. De este modo, es posible utilizar este software en ordenadores, tablets o smartphones e integrarlo con infinidad de plataformas como SAP, Dynamics, Magento, Shopify o Prestashop.

Los precios de la APP varían en función de las características de las empresas que quieran contratar el servicio. En el caso de ser una única persona la que quiere utilizarla es gratuita y en caso de ser una gran empresa existe la posibilidad de obtener un presupuesto personalizado. En un punto intermedio se encuentran los 9,95€ de la versión básica para equipos pequeños y los 19,95€ de la versión Pro para pequeñas y medianas empresas.

