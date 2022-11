Las grandes gestoras intentan ser las más listas, en EI2VALUE intentan no hacer el tonto Emprendedores de Hoy

lunes, 21 de noviembre de 2022, 09:26 h (CET)

Según los rankings actuales, el fondo de grandes gestores valué que va número 1 en Cityware European Value, además de mejor resultado en regular en los 600 fondos Globales de VDOS.

En palabras de Warren Buffet, el value investing es una filosofía que se basa en una estrategia duradera para adquirir valores de calidad a precios bajos, logrando una rentabilidad superior a la del mercado con el paso del tiempo.

En este contexto, EI2VALUE es un fondo de fondos que genera rentabilidad positiva a largo plazo, invirtiendo en compañías con buenos negocios y con ventajas competitivas sostenibles en el tiempo. Estas cuentan con elevados retornos sobre capital empleado y se encuentran dirigidas por un equipo de gestores con alta cualificación que velan por los intereses de los accionistas.

Generar rentabilidad positiva, de la mano de EI2VALUE EI2VALUE se dedica a invertir en empresas cuyo valor intrínseco no está reflejado en su precio de cotización, como es el caso de algunas multinacionales muy reconocidas, con el objetivo de aprovechar las ineficiencias a corto plazo entre precio y valor. De este modo, es posible maximizar los retornos de las inversiones a largo plazo, minimizando el riesgo de posibles pérdidas permanentes.

Así, mediante la aplicación de la filosofía de valor o value investing, se buscan inversores racionales que no se dejen llevar por las emociones, puesto que en esta estrategia de inversión la paciencia juega un papel fundamental. A su vez, es primordial realizar un análisis profundo que permita encontrar empresas que estén devaluadas por su precio de mercado y tomar decisiones con seguridad, ya que en momentos de volatilidad es posible dudar del potencial de revalorización de las mismas.

Sólida trayectoria en el mundo de las inversiones Como fondo de inversión de la sociedad holding de la familia Blanco Sarto, EI2VALUE cuenta con una experiencia de más de 80 años en inversiones estratégicas, lanzando al mercado y consolidando marcas como Balay, Ebromotor o Sartopina. De esta forma, ha llegado facturar una cifra superior a los 15 millones de euros al año, dando trabajo a más de 300 personas. Al mismo tiempo, es importante señalar que parte de sus beneficios se destinan a las ayudas para jóvenes universitarios en universidades de primer nivel en España, como la Universidad de Navarra.

Por otra parte, esta firma ofrece la posibilidad de disfrutar de las vacaciones en familia en sitios de alto nivel a un precio accesible, mediante la gestión de grandes apartamentos y villas de lujo en Londres, Boston, París, Marbella, Mallorca y Estepona.

Por lo tanto, a través de un equipo de especialistas en empresas y proveedores de servicios, EI2VALUE garantiza una rentabilidad positiva a largo plazo, con inversiones seguras.



