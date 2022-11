Ayudas al 100 % para digitalizar a pymes y autónomos, la tramitación gratuita de Vega Consultores Emprendedores de Hoy

Cada vez más empresas han descubierto la importancia de adaptar su negocio a las diferentes plataformas que han surgido en internet y las muchas herramientas y posibilidades que ofrece la web. Una consultoría gratuita por parte de Vega Consultores puede demostrar que los retos no son tan difíciles como pueden parecer en un principio.

En ese sentido, el Kit Digital puede ser la respuesta y solución de aquellas compañías que quieren trasladar su negocio físico al mundo digital.

La importancia de digitalizarse para ser competitivo en el mercado Un análisis realizado por Google dentro de España asegura que el tejido empresarial de este país depende en más de un 90 % de las pequeñas y medianas empresas, las cuales, además, contratan un promedio del 73 % de los empleados en su territorio.

Estos números ignoran el grupo de las personas autónomas que trabajan de forma independiente sin estar vinculados a una compañía, quienes, además, son difíciles de censar por la forma en cómo ejercen sus trabajos. Sin embargo, ambos grupos tienen en común que cuentan con dificultades para llevar sus negocios al mundo digital, ya que muchos no conoces las diferentes plataformas y herramientas que existen.

Una consultoría puede cambiar la experiencia completamente Cada negocio tiene unas necesidades diferentes, así que la mejor forma de abordarlas es con una consultoría personalizada que responda a cada una de ellas. En ese sentido, Vega Consultores ofrece un servicio 360 para digitalizar a las pymes.

En su portal web ofrecen el Kit Digital, un programa de subvenciones del gobierno que quiere contribuir a la digitalización de las pymes y autónomos del país.

Dependiendo del número de empleados con el que cuenta la empresa, se les otorgan ayudas que van entre los 12.000, los 6.000 o los 2.000 euros para mejorar las diferentes herramientas con las que pueden posicionar sus negocios. Este dinero se destina a servicios de posicionamiento SEO, la tienda online, la gestión de redes sociales, así como aspectos más específicos relacionados con ciberseguridad, gestión de procesos (ERP) u oficina virtual, entre otros. El dinero saldrá de los fondos europeos Next Generation y tienen a disposición más de 3.000 millones de euros para entregar.

Para solicitar el beneficio, se debe tener una antigüedad de al menos 6 meses y estar al corriente de los pagos de administración.

Todo esto demuestra que cada vez se ofrecen más facilidades para que las pymes se adapten a los cambios de la tecnología y conozcan sus ventajas, para así hacerse más competitivas en el mercado.



