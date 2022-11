STIMAT, herramienta revolucionaria para reformistas Emprendedores de Hoy

Plan Reforma PRO se ocupa de digitalizar la gestión de una reforma, posicionándose como uno de los portales de reformas líderes desde 2012. El objetivo es generar eficiencia y agilidad en el sector de la construcción residencial por medio de la simplificación y optimización de los procesos.

En este sentido, ofrece a los profesionales la posibilidad de generar un presupuesto de obras de reformas elegante a través de STIMAT, un programa que no requiere descarga y puede ser utilizado desde cualquier dispositivo con acceso a internet. Así, es posible cerrar más obras y ahorrar tiempo empezando el presupuesto en la primera visita o incluso ofreciendo un primer estimado al cliente al momento.

STIMAT: realización de presupuestos profesionales El sector de las reformas se caracteriza no solo por la informalidad, sino también por el bajo índice de adopción de las tecnologías digitales, lo cual puede observarse en la realización de presupuestos a través de software que no fueron creados para tal fin como Excel. Por tal razón, Plan Reforma PRO lanzó al mercado STIMAT, una herramienta de ventas para profesionales por medio de la cual es posible gestionar presupuestos de forma intuitiva rápida y elegante, permitiendo a los reformistas ofrecer una imagen más profesional y transparente para generar confianza al cliente y, junto a un conjunto de funcionalidades especialmente diseñadas para tal fin, así mejorar su ratio de aceptación de presupuestos y cerrar un mayor número de obras.

Según una estudio realizado entre los más de 5.000 profesionales que han usado la herramienta, aquellos que la utilizan regularmente, mejoran su ratio de aceptación en un 26%, lo que significa un incremento en su facturación anual promedio de 20.000 €.

Al ser 100% personalizable, STIMAT permite hacer un primer presupuesto de obra en menos de 1 minuto, así como emitir certificaciones a origen, generar facturas, subir y compartir documentos e ingresar tanto gastos como ingresos para un mejor control de cada obra.

¿Por qué elegir STIMAT? Es el primer software de presupuestos de obras enfocado principalmente a ayudar a cerrar más obras; Además su formato elegante y con opciones fue el elegido (76%) por entre 600 particulares como el formato más fiable y profesional frente a otros programas. Su algoritmo es el más probado del mercado. En este aspecto, su algoritmo propio con más de medio millón de cálculos es capaz de medir una vivienda solo introduciendo sus datos básicos, optimizando el tiempo durante la primera fase de la venta para poder gestionar más clientes potenciales.

Asimismo, este programa contiene una base de precios de construcción propia de partidas de obra y de materiales, la cual se actualiza a diario para brindar una referencia del precio medio utilizado por otros colegas.

Con más de 30.000 profesionales de las reformas, constructores, interioristas y arquitectos registrados desde 2012, y más de 1.200 millones de euros gestionados, Plan Reforma se ha convertido en uno de los portales de reformas con mayor crecimiento en el último año.



