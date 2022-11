‘God Save The Queen’. La camiseta top ventas de Themain Emprendedores de Hoy

lunes, 21 de noviembre de 2022, 08:00 h (CET)

La Reina Isabel II ha sido un símbolo durante su reinado. Desde 1952 y hasta 2022 ha sido monarca del Reino Unido, considerándose una de las más longevas de la historia, ya que ha gobernado durante 70 años y 214 días. Contaba con un gran número de simpatizantes alrededor del mundo, quienes le rindieron homenaje de diferentes maneras después de su muerte.

La marca Themain creó una camiseta edición especial en homenaje a la Reina Isabel II. Disponible en diferentes colores, la prenda recibió una gran acogida entre los clientes y se convirtió así en una de las top ventas de la marca.

La camiseta ‘God Save The Queen’ La camiseta en homenaje a la Reina de Inglaterra fue publicada el pasado mes de septiembre por Themain en su cuenta de Instagram. El post causó un gran impacto en los seguidores de la marca, acumulando más de 2.000 likes, alrededor de 50 comentarios positivos, así como nuevos seguidores.

El diseño titulado ‘God Save The Queen’ refleja los diferentes vestuarios de los que hacía alarde la Reina Isabel II durante su reinado. Los colores disponibles son el fucsia, naranja, verde, azul, amarillo, rojo y violeta.

Adicionalmente, los usuarios interesados en elegir su propio color pueden contactar directamente con la marca a través de su correo electrónico y adquirir una de las principales camisetas que ha entrado en el top ventas de Themain.

Lo que hay detrás de Themain Themain se ha consolidado como una de las marcas referentes en la industria de la moda personalizada. Esta compañía se distingue en la actualidad por ofrecer la posibilidad de adquirir prendas de vestir con diseños originales y cargados de color.

Sus productos se adaptan a todo tipo de estilos y personalidades. Esto es posible porque los usuarios pueden elegir entre distintos colores y diseños. Por ejemplo, los amantes del sushi, del cine o simplemente del mediterráneo encontrarán una camiseta ajustada a sus preferencias. La marca también cuenta con un servicio de personalización para pedidos exclusivos.

A través de la página web de Themain, es posible visualizar la camiseta de la Reina de Inglaterra, así como otros modelos.

«One life, one color» es el lema de la marca, cuyo objetivo es crear una perspectiva de la vida cargada de energía positiva, a través de los colores más vivos y atractivos en sus productos. Ha sido precisamente esto último lo que le ha dado a Themain una mayor notoriedad, diferenciándose de esta manera de empresas similares en la industria.



