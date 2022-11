La importancia de elegir un buen doctor y una buena clínica para el injerto capilar

Las personas que necesiten un injerto capilar en Madrid pueden optar por un lugar especializado en dicha área: el Instituto Médico del Prado.

La cirugía es llevada a cabo por el doctor Hiram Espinosa Custodio, licenciado en Medicina y Cirugía, el cual utiliza las más modernas y efectivas técnicas que garantizan la satisfacción a los pacientes.

El mencionado centro se ha convertido en referencia tanto en la capital española como en Europa por ser un entorno seguro y profesional, dos aspectos muy importante que los potenciales pacientes de trasplante capilar no deben ignorar.

¿Por qué se debe optar por un injerto capilar en Madrid? En muchas ocasiones, las personas que buscan un injerto capilar en Madrid se inclinan por opciones de bajo coste, ya sea por cuestiones de presupuesto o por desconocimiento. En ese sentido, es importante que todas ellas sepan que un tratamiento mal ejecutado puede traer consecuencias como depleción del área donante, líneas antiestéticas, mala distribución de los folículos, mala angulación, foliculitis o quistes tricolémicos, entre otros problemas.

Los pacientes que han vivido una mala experiencia tras un injerto capilar sufren mucho al sentir que han perdido su dinero y que no han podido poner solución a la calvicie. Condición que, de por sí, puede generar inseguridades, frustraciones y baja autoestima.

Por los motivos expuestos, es preciso acudir a sitios reconocidos y recomendados como el Instituto Médico del Prado, donde desde la primera consulta es el propio Doctor Espinosa Custodio y no un agente no especializado, quien realiza una valoración y diagnóstico ayudado por un dermatoscopio inteligente: HairMetrix by Canfield.

Cabe destacar que los tratamientos que hace el galeno son completamente personalizados tras una exhaustiva revisión. El Dr. Espinosa Custodio no suele implantar más de 1.500 unidades foliculares por día. Esto conlleva que muchas cirugías se realicen en dos jornadas, asegurando de esta forma la perfección en el resultado y evitando riesgos que puede acarrear la fatiga. Tras la cirugía, el doctor lleva a cabo distintas revisiones, hasta el alta, constatando de esta forma la evolución del paciente.

Las técnicas que usa el Dr. Espinosa Custodio para el injerto capilar El injerto capilar es el único procedimiento que, a día de hoy, puede revertir la alopecia. El mismo consiste en redistribuir las unidades foliculares de la cabeza. Una de sus grandes ventajas es que los intervenidos prácticamente no experimentan dolor, ya que se realiza con sedación local que se asemeja a la del dentista.

Para llevarlo a cabo, el doctor Espinosa Custodio usa primero uno de los métodos más eficaces del momento, como es la técnica FUE para la fase de extracción de los folículos de la zona donante. En la segunda fase llega la implantación, donde se utiliza la técnica de Implantación Directa del Cabello (DHI).

Para mayor información acerca de los servicios que se ofrecen en el Instituto Médico del Prado se puede acceder a su página web, donde ofrecen todos los detalles.