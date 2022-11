Decofilia saca un ofertón para Black Friday coincidiendo con el cambio en su web Emprendedores de Hoy

domingo, 20 de noviembre de 2022, 08:00 h (CET)

A finales de octubre, decofilia.com, plataforma especializada en la formación 100% online en interiorismo y decoración, decidió realizar cambios en su web para atender una de las demandas más solicitadas por sus alumnas: poder acceder a sus cursos de diseño de interiores de manera indefinida.

A partir de ahora, en lugar de un modelo de pago por suscripción, se podrá optar por adquirir un solo curso de temática concreta (por ejemplo, color, iluminación, estilismo decorativo, etc.), un pack de 2 o 3 cursos juntos, o bien, su opción más recomendada para quienes quieran aprender diseño interior de principio a fin: el Masterpass. Un pase VIP con acceso permanente a todos los cursos presentes, pasados y futuros mediante un pago único.

Su ofertón para el Black Friday Aprovechando la conjunción entre el lanzamiento de la nueva web y la celebración del Black Friday, Decofilia.com sacará durante el Black Weekend la mayor promoción de toda su historia.

Será una promoción exclusiva que no se volverá a repetir en el futuro, ya que no suelen realizar descuentos por la calidad de su formación respecto a su precio actual, pero para esta ocasión harán una única excepción coincidiendo con los dos eventos:

Solo el Black Friday (25 de noviembre): -75% en su MasterPass y -50% en el resto de la web; Solo el Black Weekend (26 y 27 de noviembre): -60% en su MasterPass y -30% en el resto de la web; Solo el Cyber Monday (28 de noviembre): un -30% en su MasterPass y un -15% en el resto de la web.

Eso sí, las plazas en promoción del MasterPass estarán limitadas a las 100 primeras, por lo que es una oportunidad única que conviene guardar en el calendario con una alarma para que no pase de largo.

Ideal para regalar o para invertir en uno mismo Dado que el Black Friday se aprovecha cada vez más para adelantar los regalos de Navidad, será una ocasión ideal no solo para todos aquellos que quieran aprender diseño de interiores, sino también para hacer un regalo original, personalizado y único para Navidades o Reyes sin tener que esperar colas, aglomeraciones o tener problemas con las devoluciones.

Al tener cursos de diseño interior para todos los gustos, se puede adecuar el regalo a la personalidad del destinatario: un curso de orden y organización de armarios para los más desordenados, uno de Feng Shui para veganos o amantes del yoga, uno de Home Staging para los que estén vendiendo una casa o se planteen hacerlo, o uno más genérico como «10 pasos para decorar tu casa» para quien estrene piso o para el amigo invisible.

En fin, una forma de hacer feliz a alguien y quedar como un rey, pues los precios en Navidad serán los habituales y quien se adelante podrá ofrecer un regalo de un valor muy por encima de su coste.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.