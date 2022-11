¿Cómo recuperar puntos del carnet de conducir? Emprendedores de Hoy

A partir del año 2006 el permiso por puntos entró en vigencia en España. Este sistema ha permitido que la acción de conducir sea considerada como un derecho que la sociedad le otorga al conductor. La finalidad es aumentar el sentido de responsabilidad en las personas que conducen, ya que se trata de un derecho que puede ser retirado si no se cumplen las normas.

En cuanto al procedimiento planteado, se estipula que por cada falta que los conductores cometan, perderán puntos en su permiso. Si quedan en cero, pierden la posibilidad de transitar con su vehículo. Sin embargo, si acuden a cursos de formación y aprueban, es posible recuperar los puntos. La Autoescuela Ogíjares Genil Formación se encarga de ofrecer estos cursos para la recuperación de puntos en Granada.

¿Cómo funciona el sistema de puntos para conducir? En España, los conductores se rigen por un sistema de puntos mediante el cual se premia a los buenos conductores o se les suspende el permiso a los que no cumplen con las reglas. Cada conductor tiene una bolsa de puntos inicial junto a su permiso de conducir. Normalmente, se otorgan 12 puntos que pueden aumentar si la persona realiza cursos de sensibilización o cumple las normas de tránsito durante un largo período de tiempo.

Por otra parte, con cada infracción se van eliminando puntos. Algunas de esas faltas son el exceso de velocidad, no usar el cinturón de seguridad, conducir usando el teléfono móvil o conducir bajo los efectos del alcohol.

Otras infracciones más graves son circular en sentido contrario, negarse a pruebas de alcohol o drogas y realizar carreras no autorizadas. Estas acciones pueden ocasionar que la persona llegue a cero puntos en un mismo día. Si esto sucede, es obligatorio tramitar la pérdida de vigencia del permiso de conducir.

¿Cómo recuperar puntos del carnet de conducir? Para la recuperación de puntos en Granada se debe esperar cierto tiempo. En caso de que el conductor haya cometido faltas graves, la espera es de dos años. Si han sido infracciones muy graves debe esperar tres años para recuperar todos sus puntos. Por otra parte, si la persona ha perdido la mayoría de sus puntos en varias ocasiones es probable que pierda su carnet y no pueda conducir ningún vehículo. Para evitar este extremo se recomienda hacer un curso de 12 horas lectivas en un centro autorizado. La tarifa del curso es establecida por la Dirección General de Tráfico y permite recuperar hasta seis puntos.

Este tipo de cursos pueden hacerse en cualquier momento, al menos una vez cada dos años. Por otro lado, aquellas personas que han perdido su permiso deben enfrentarse a un proceso más largo. En esos casos, es necesario que presenten una prueba de conducir y un examen escrito. La Autoescuela Ogíjares Genil Formación ofrece cursos especializados en la recuperación de puntos en Granada para ayudar a los conductores en este tipo de situaciones.

La aplicación del permiso de conducción por puntos en España ha reducido los siniestros viales entre un 15 y un 20 %. Por esta razón, es de gran importancia que los conductores se ajusten a la normativa.



