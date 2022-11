La sostenibilidad en el sector de la arquitectura mediante la rehabilitación del patrimonio, de la mano de Blesarq Estudio Emprendedores de Hoy

En cada una de sus manifestaciones, el patrimonio cultural es un tema de interés en distintas disciplinas técnicas, entre ellas la arquitectura. Esta persigue la recuperación de antiguas construcciones y otorgar nuevos usos a las edificaciones que se encuentran deterioradas o en estado de abandono, para hacerlas más funcionales, sumándole valor a la sostenibilidad a su contexto socioeconómico.

En València, Blesarq Estudio es especialista en la gestión integral de proyectos de rehabilitación patrimonial en edificios residenciales, dotacionales, corporativos y espacios urbanos. Su equipo multidisciplinar de arquitectos, ingenieros diversos, interioristas y otros técnicos de la construcción se encarga de ofrecer un servicio llave en mano con todo lo necesario para conseguir la recuperación integral o parcial de las edificaciones y sus exteriores, basándose en un detallado estudio de las necesidades de sus propietarios-clientes.

Proyectos de rehabilitación del patrimonio Entendiendo la arquitectura como un compromiso, Blesarq Estudio se ha dedicado durante más de 30 años a afrontar cada proyecto buscando la solución más funcional y práctica ad hoc. Los profesionales son expertos en gestionar proyectos de conservación y rehabilitación patrimonial de principio a fin, abarcando desde el diseño interior y exterior e incluyendo su control de la obra.

El ingenio, la creatividad, la innovación, la excelencia en el diseño y la búsqueda de la calidad, son elementos claves con los que logran alcanzar el éxito en cada trabajo por considerarlo único. Muestra de eso son algunas de las obras trabajadas que dejan ver en su catálogo de proyectos realizados.

Una de ellas es el proyecto de rehabilitación integral, bajos comerciales e inserción de garajes en el subsuelo realizado al edificio plurifamiliar situado en la calle Joan de Vilarasa de la ciudad de València. El trabajo consistió en reestructurar estructuralmente el conjunto y diseño de viviendas integral.

También elementos patrimoniales destacados como es el edificio de Apple situado en el edificio modelo de la c/ Colón de València como edificio modelode la misma, lo que comporta una doble concepción de respeto exterior y de diseño contemporáneo en su interior, con toda la complejidad inherente a un establecimiento de muy alta tecnología.

O el de la Acción Social de la Confederación Episcopal Española en c./ de Sant Ferran de València, con toda la complejidad de actividades ecuménicas y de ayuda a los más desvalidos de la sociedad.

O el Plan Director de Conservación y Consolidación Casa franciscana de la parroquia de Sant Llorenç, delante del Palau de los Borja, actual Corts Valencianes.

Estudio de diseño y arquitectura en València Blesarq se ha consolidado como un estudio de arquitectura y diseño referente en su sector, gracias a la excelencia que han logrado en cada uno de sus proyectos. La firma destaca que una buena parte de su éxito se debe a que sus diseños son coherentes y son el resultado de un análisis detallado de las necesidades del cliente, junto con el apoyo de materiales idóneos para optimizar la calidad y la mano de obra de constructores experimentados.

A lo largo de su trayectoria, han participado en importantes concursos arquitectónicos, como el 3r premio de la rehabilitación del Ayuntamiento de Altea y la reestructuración de la plaza y la pasarela que salta las vías del tren. O la mención especial del diseño modular MO en Italia durante la pandemia de COVID-19 pasada. Realizado a un módulo de emergencia sanitario, donde se proporcionó mayor funcionalidad, modernidad y comodidad al conjunto. El proyecto obtuvo la mención Honorable en el concurso Roversi Design Award, organizado por Competition For Designers.

La suma de cada uno de los reconocimientos recibidos, así como los innumerables trabajos de construcción realizados, han posicionado a Blesarq como uno de los destacados estudios de diseño y arquitectura en València.



