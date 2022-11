La importancia de la suplementación deportiva, por Crown Sport Nutrition Emprendedores de Hoy

viernes, 18 de noviembre de 2022, 17:14 h (CET)

Los suplementos nutricionales para deportistas son un elemento fundamental en la alimentación de todos aquellos que realizan algún tipo de actividad física, tanto si son amateurs como si se trata de profesionales que buscan conseguir un alto rendimiento. En muchos casos, ya sea por el ritmo de vida, la exigencia del propio entrenamiento o, en la gran mayoría, por ambas cosas, no solo con una dieta variada y equilibrada se puede llegar a los requerimientos mínimos de nutrientes para, por ejemplo, mantener los niveles de energía, optimizar la recuperación, etc.

Sirva de ejemplo la recuperación de un tenista de alto nivel, como el actual número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, que una de las claves para mantener el nivel durante los torneos es tomar un batido recuperador con 3 partes de carbohidratos y 1 de proteína después de cada partido para recuperar energía y recomponer los tejidos musculares.

La suplementación deportiva es una de las mejores herramientas para ayudar a las personas a conseguir estos objetivos, ya que, en definitiva, lo que aportan estos productos son los nutrientes que interesan de cada alimento, de forma concentrada y eliminando el resto de nutrientes que no interesan, por ejemplo, concentrando las proteínas y eliminando la grasa, etc. Dejándolas en un formato duradero, fácil de tomar y con una alta asimilación.

Dentro de este sector, Crown Sport Nutrition es una marca de suplementación deportiva española que nació con el objetivo de ayudar al deporte mediante una filosofía única; todos los productos que ofrecen cuentan con una base científica sólida y estudios que los respaldan, tienen certificación antidoping en varios de sus productos y además, a través de su blog, esta marca divulga contenido de gran valor, tanto para deportistas como para profesionales del entrenamiento y la nutrición que buscan información valiosa sobre alimentación, entrenamiento y suplementación deportiva.

Una marca especialista en alto rendimiento con certificación internacional antidoping Crown Sport Nutrition ha sido una de las primeras empresas españolas con certificación antidoping Informed Sport. Este programa de prueba y certificación de nutrición deportiva ha sido diseñado para garantizar que los productos no contaminen inadvertidamente con sustancias prohibidas por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

Además, colaboran con universidades nacionales e internacionales para respaldar sus productos con numerosos estudios científicos, con 11 artículos académicos publicados que se encuentran en las secciones Q1 y Q2 del índice JCR (Journal Citation Report). Esto significa que su publicación ha sido de alto impacto.

Por otra parte, Crown Sport Nutrition colabora habitualmente con federaciones, atletas de élite y clubs profesionales. Todos sus productos están elaborados con materias primas y a través de un proceso de primera calidad. Por este motivo, fabrican siempre con los certificados IFS (International Featured Standard) y GMP (Good Manufacturing Practice).

En 2022 Crown Sport Nutrition se ha incorporado a ESSNA La Alianza Europea de Especialistas en Nutrición Deportiva (ESSNA) es una de las principales asociaciones comerciales de este sector en Europa. En ella, se agrupan los principales proveedores de ingredientes, fabricantes y distribuidores de productos de nutrición deportiva del continente. Además, esta organización colabora con reguladores, legisladores y distintos organismos para cumplir la ley y garantizar que los suplementos deportivos sean seguros y eficaces.

Para Crown Sport Nutrition esto supone un paso más en la búsqueda de la excelencia. Además, se trata de un respaldo para sus productos, que destacan por ofrecer sabores y texturas de vanguardia. Por último, esta empresa está considerada como una de las más transparentes del sector, ya que todos los interesados pueden acceder y analizar toda la información sobre sus suplementos deportivos, estudios y certificaciones en su sitio web.

Crown Sport Nutrition cuenta con una amplia gama de productos probados científicamente que ofrecen un efecto recuperador y permiten conseguir una mejora en el rendimiento deportivo.



