Licitaciones internacionales con garantía total de cobro de la mano de Karine Brück International

sábado, 19 de noviembre de 2022, 08:00 h (CET)

Buscar nuevos mercados, clientes y vías de negocio es imprescindible para que las empresas consigan internacionalizarse en un contexto en el que la globalización y la digitalización han acortado la brecha entre países.

Cada año, las diferentes administraciones del mundo lanzan concursos públicos que representan de media el 14% del conjunto del PIB de los diferentes países. Cualquier administración del mundo, para la adquisición de los servicios, suministros y obras que necesita para llevar a cabo sus objetivos y misiones, tiene que recurrir a este modo de adquisición.

En este sentido, una licitación internacional es una gran herramienta para aprovechar las nuevas oportunidades de negocio que genera y, una licitación internacional cuando está financiada por una Institución Financiera Internacional – Banco Mundial, Unión Europea, Naciones Unidas, etc.- permitirá implementar proyectos en cualquier país del mundo con una garantía total de pago.

Se trata de la única forma de internacionalizarse con garantía total de pago, sea cual sea el país en el cual se vaya a vender los productos, realizar la obra ganada o prestar los servicios.

Ganar este tipo de proyectos pasa por la preparación de completas ofertas que, si no se es familiarizado con esta forma de trabajar, puede requerir mucho tiempo y esfuerzos.

Para ahorrar tiempo e incrementar sus posibilidades, la consultoría especializada en comercio internacional Karine Brück International cuenta con un equipo de profesionales con vasta experiencia para ofrecer a sus clientes servicios a medida destinados a preparar y acompañar a las empresas en la presentación a licitaciones internacionales, con o sin financiación de estas prestigiosas instituciones.

Aspectos a tener en cuenta a la hora de presentarse a una licitación internacional Participar en una licitación internacional exige a las empresas familiarizarse con una serie de procedimientos muy precisos que tienen que ir siguiendo escrupulosamente para conseguir ganar proyectos. El proceso es transparente, los candidatos, sean PYMES o grandes empresas tienen oportunidades de ganar, pero la clave del éxito es presentar una oferta que respete al pie de la letra las diferentes “reglas del juego” estipuladas en el pliego de condiciones del concurso que nos interesa.

Así, las empresas participantes deberán demostrar sus capacidades técnicas y una buena relación calidad-precio para hacerse adjudicatarias en un concurso internacional de obra, suministro de bienes o servicios.

Presentarse a una licitación internacional, de la mano de Karine Brück International Presentarse a una licitación internacional representa una importante oportunidad de internacionalización alternativa de productos, obras o servicios, aunque requiere una planificación específica para asegurar el éxito, optimizando recursos, tiempo y esfuerzo a las empresas. De este modo, son cada vez más las compañías privadas que participan en estos concursos públicos convocados por administraciones públicas extranjeras, ya sea aquellas que están iniciando su proceso de internacionalización, como las que cuentan con una dilatada trayectoria en el exterior.

Para dicho fin, es fundamental contar con el asesoramiento de profesionales especializados en comercio exterior como los que forman parte del equipo de Karine Brück International, quienes cuentan con una experiencia de más de 20 años ofreciendo servicios a medida que abarcan desde la preparación para un concurso específico hasta la formación de pymes para que puedan detectar y participar con ofertas ganadoras en una licitación internacional.

Con departamentos de trabajos especializados en la búsqueda de oportunidades y preparación completa de licitaciones, así como en acompañamiento en la ejecución del proyecto ganad, Karine Brück International brinda asesoramiento constante durante todo el proceso de internacionalización de las empresas de sus clientes que lo requieren, ya que todos los servicios propuestos por esta empresa especializada se contratan de forma individual o por paquete.

Según Karine Brück, CEO de la empresa: No se puede garantizar a los clientes que van a ganar todos los concursos a los que se presenten, pero con esta metodología y acompañamiento, el tiempo de retorno de los esfuerzos dedicados a la preparación de ofertas es mucho más corto y los resultados muy superiores.



