Equipamiento comercial para hospitales de la mano de Creaciones Marsanz Emprendedores de Hoy

viernes, 18 de noviembre de 2022, 15:09 h (CET)

Cuando se habla de mobiliario para un hospital o una clínica, se refiere a un tipo de moblaje diferente al que se puede encontrar, por ejemplo, en tiendas, empresas, supermercados, etc.

Es que el mobiliario debe tener un propósito, el cual está condicionado por el tipo de negocio o sector al que va dirigido. La compañía Creaciones Marsanz ha dedicado más de 50 años a fabricar mobiliario y equipamiento comercial para empresas de una gran variedad de sectores. Pero también se es una firma especializada en la fabricación de equipamiento comercial para hospitales y centros de salud en Asia, Europa, América y África.

Equipamiento para hospitales con fabricantes expertos Tanto en las zonas de paso, como en las zonas de quirófano, salas de espera, habitaciones, etc., el tipo de mobiliario de un hospital o centro médico será indispensable no solo para la comodidad de los pacientes, sino también para facilitar y mejorar el trabajo de los profesionales de la salud. Por otro lado, el equipamiento comercial de un hospital siempre debe contar con todas las normativas y certificados de calidad, que aseguren una función óptima, ya que está tratando con un aspecto sumamente importante como es la salud de los pacientes. Desde muebles de salas de espera, hasta mostradores y estaciones de higiene, Creaciones Marsanz es especialista en fabricar para estos centros de salud, tanto el mobiliario como el equipamiento comercial que necesitan. Se trata de una compañía de referencia en España como proveedor principal de distribución de grandes superficies y de productos logísticos.

Suministro de equipamiento de calidad y profesionales con experiencia Los hospitales que confían en el equipamiento que fabrica y distribuye Creaciones Marsanz pueden contar con productos durables, resistentes y de la más alta calidad del mercado. Además, cuenta con los mayores reconocimientos europeos, nacionales e internacionales (AENOR). Además, adaptarse a las necesidades de cliente es siempre su principal objetivo, por lo que son capaces de fabricar mobiliario a medida y ofrecer soluciones de equipamiento comercial que optimice el funcionamiento del centro de salud y garantice la comodidad de los pacientes. Para ello, trabajan de la mano con profesionales experimentados y lo último en tecnología para el diseño y fabricación de cada uno de sus productos.

Para conocer todo el catálogo de Creaciones Marsanz y conocer todas las soluciones que tiene para ofrecer al sector de la salud, en su sitio web está disponible toda esta información. Además, están los canales de contacto por medio de los cuales se puede solicitar más información al respecto, consultar presupuesto, aclarar dudas y más.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.