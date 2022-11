Análisis termográfico para solicitar las ayudas de los fondos Next Generation Emprendedores de Hoy

viernes, 18 de noviembre de 2022, 14:15 h (CET)

La termografía forma parte de los estudios fundamentales que deben realizarse a un edificio para garantizar su óptimo mantenimiento.

Se trata de una técnica que, entre otras cosas, ayuda a mejorar la eficiencia energética, donde la presencia del calor es un elemento fundamental. Los estudios termográficos de un edificio deben ser realizados por especialistas y con el uso de los equipos adecuados. La firma de tecnología FRP Technology ofrece ambas cosas. Se trata de una compañía que, mediante analistas termográficos expertos y drones profesionales, lleva a cabo este estudio para que otras empresas puedan mejorar la eficiencia de sus instalaciones.

El uso de drones profesionales en el análisis termográfico El estudio termográfico consiste básicamente en un método que permite medir la temperatura, en este caso de los envolventes de un edificio, gracias a la radiación infrarroja que emite. La función de los equipos tecnológicos con los que se lleva a cabo este estudio es transformar esta radiación en imágenes térmicas visibles para el ojo humano. El encargado de realizar este trabajo se conoce como analista termográfico, quien utiliza una cámara termográfica que apunta hacia el edificio que se quiera analizar.

En el caso de los analistas de la empresa FRP Technology, el análisis se hace a través de drones profesionales de última generación, con los que se puede abarcar todo el edificio, tomando medidas termográficas mucho más precisas para mejores resultados. De hecho, esta empresa es especialista en este tipo de aeronaves no tripuladas de control remoto, con las cuales también realizan otras tareas de mantenimiento.

Cuáles son los beneficios del análisis termográfico Son muchas las razones por las que un estudio termográfico es necesario y aporta algunos beneficios. Por ejemplo, el estudio termográfico ayuda a reducir costes, permitiendo localizar fallos en los envolventes a tiempo y solventarlos antes de que haya consecuencias más costosas. Pero, además, ayuda a optimizar los recursos, ya que permite dar directamente con el problema y ahorrar tiempo y dinero, con lo cual se logra incluso alargar la vida útil de un edificio.

Por otro lado, una de las razones más importantes por las que es necesario ejecutar este análisis, es que es indispensable para optar a los fondos Next Generation de la UE para la rehabilitación de edificios. De hecho, con el análisis termográfico realizado por FRP Technology con drones profesionales, se incluye también el certificado energético junto con las medidas de mejora.

Para solicitar el estudio directamente a esta compañía, se puede hacer mediante su sitio web. Allí, la empresa dispone de diferentes medios de contacto como formularios, números de teléfono y la dirección de su sede en Madrid.



