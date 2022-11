La cerámica rambleña y sus originales diseños levantan pasión en Estados Unidos Emprendedores de Hoy

El interés internacional por la cerámica española y, en concreto, la cordobesa, se ha incrementado notablemente en los últimos años debido a su gran calidad, estética y originalidad genuina en los diseños. ¿Qué países han sido los que mayor interés han mostrado por la región? ¿Cuáles son las previsiones de exportación?

Interés mundial por la cerámica cordobesa La producción mundial de cerámica está viviendo un gran momento de recuperación y crecimiento que consolidan la tendencia al alza, así como el interés por la cerámica española que ha aumentado considerablemente en los últimos años. El pasado 2021 el mercado nacional de productos cerámicos se incrementó en más de un 32% según datos recogidos por ASCER (Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos).

Uno de los sellos de calidad predilectos entre los intereses comerciales de muchos países, en concreto de Estados Unidos, queda reflejado en la demanda de productos cerámicos de tradición alfarera y artesanal como son los elaborados en la localidad de La Rambla, en Córdoba. El municipio cordobés cuenta con una amplia tradición milenaria y muestra de ello, son los muchos talleres de alfarería y profesionales artesanos que hacen gala de su oficio tanto en los diseños como en la propia elaboración de la cerámica.

La calidad de los materiales, su tratamiento y la cerámica esmaltada que se utiliza para resaltar los acabados finales, son en parte elementos fundamentales que consiguen hacer que los productos cerámicos destaquen y se diferencien captando la atención del público extranjero. Datos económicos en cuanto a volúmenes de venta y exportaciones respaldan la recuperación de los mercados nacionales relacionados con la cerámica.

Estados Unidos encabeza la lista de los países que más cerámica utilitaria y decorativa consumen con más de 2 mil millones de dólares al cierre del 2021. El país norteamericano parece decantarse por los complementos de decoración cerámica de Andalucía, en particular, de Córdoba; predomina por delante de otras regiones y se posiciona como la provincia líder en exportaciones de productos cerámicos con ventas totales de más de 5,1 millones de euros en 2021.

Pero el mercado de exportaciones no solo se centra en Estados Unidos: otros países como Canadá, Australia o Japón son grandes consumidores de la cerámica española. Sin embargo, sus cifras de importación son menores que las del país americano; EE.UU. comprende el 61 % del total de las exportaciones extranjeras.

Con el objetivo de que la tendencia alcista continúe en el tiempo y a modo de fomentar la cerámica decorativa para conseguir llegar a nuevos nichos y países, la Junta de Andalucía organizó el pasado octubre un encuentro internacional de cerámica decorativa en colaboración con diversos talleres y firmas con la presencia de compradores de Estados Unidos e Italia.

Ferias y eventos que fomentan la cerámica decorativa de La Rambla Entre el 21 y 22 de octubre, tuvo lugar en Bailén (Jaén), la VI edición de la feria Internacional de Cerámica Artística Ceramiba, promovida por el Ayuntamiento de Bailén y con la colaboración de la Asociación de Artesanos Alfareros de La Rambla. El evento contó con la participación de 12 firmas andaluzas, y entre los planes de la agenda, se realizó la visita guiada para los delegados internacionales a una serie de talleres de cerámica en La Rambla. La feria congregó a proveedores, compradores, instituciones, periodistas y fanáticos del mundo de la cerámica decorativa provenientes de toda el área nacional y extranjera; EE.UU. e Italia fueron los países con mayor presencia internacional.

Con la colaboración y promoción de Extenda, empresa pública andaluza de promoción exterior, junto a TRADE (Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo), se asociaron para dar “color” y hacer tangibles los objetivos generales de promover la cerámica decorativa para aumentar su internacionalización. Entre los grandes intereses mundiales por la cerámica de origen español destacan la preservación de la maestría artesanal, la innovación, la creatividad y la atemporalidad en los diseños y productos cerámicos andaluces.

Las firmas estadounidenses que fueron invitadas al evento cuentan con una alta audiencia y protagonismo entre los medios de comunicación nacionales del país norteamericano, por tanto, su presencia en la feria ha sido imprescindible. En Estados Unidos cada vez son más frecuentes las plantas de producción y los centros de distribución que se dedican a la cerámica. Por otra parte, en Italia, las pymes que cuentan con una fuerte tradición familiar, muestran un gran interés por la cerámica andaluza y comercializan desde hace años con productos cerámicos andaluces los cuales cuentan con una fuerte presencia en sus mercados.

El pasado octubre fue un mes muy importante para la cerámica rambleña de cara a sus intereses internacionales de promoción, exportación e inversión extranjera mediante los actos celebrados durante la feria de Ceramiba y la 92.ª edición de la Feria de la Alfarería y la Cerámica de La Rambla (celebrada entre el 7 y el 9 de octubre), promovida por la asociación Enbarro. En ambas, se realizaron actividades, concursos artísticos y exposiciones mediante talleres, showrooms y visitas guiadas orientadas a destacar los distintos procesos de elaboración de la cerámica y su tratado

Gracias a este tipo de eventos con alcance internacional se consiguió transmitir un mensaje conjunto de todos los talleres, asociaciones y profesionales cerámicos andaluces para revalorizar tanto la calidad técnica como estética de los productos artesanales decorativos de ámbito nacional. Estos actos promocionales no solo sirven para incentivar la compra y promover el networking en territorio nacional, sino también, para crear oportunidades de mercado exterior y encontrar nuevos nichos internacionales.



