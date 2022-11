Bragas menstruales de ZD Zero Defects, la tendencia femenina en ropa interior Emprendedores de Hoy

Como una alternativa cómoda, segura y sostenible, las bragas menstruales han ganado reputación por parte de muchas mujeres que eligen atravesar su ciclo con máxima libertad y confort. Esta nueva tendencia en cuidado íntimo significó una revolución tanto en la industria textil, como en el mercado de la higiene femenina, ya que fusiona ambos sectores con un enfoque sostenible.

Este es el principal objetivo de la marca ZD Zero Defects, abocada a la confección de ropa interior perfecta, con materiales de calidad, que ha lanzado una línea de bragas menstruales ecológicas. Se trata de la línea REZETA, ropa interior femenina que combina el cuidado íntimo y de la naturaleza, gracias a sus materiales orgánicos y a un proceso productivo sostenible.

La tendencia ecológica de las bragas menstruales REZETA Entendiendo que estos días del mes no tienen por qué limitar ningún tipo de actividad, las bragas menstruales REZETA de ZD Zero Defects han sido confeccionadas para garantizar comodidad y seguridad, sin dejar de lado la sensualidad. Esto gracias a un diseño que estiliza la figura, fabricado artesanalmente con distintos niveles de absorción y talles para todas.

Estas bragas menstruales no solo vienen en distintos diseños y medidas, sino que también cuentan con un nivel de absorción alto, equiparable a cinco tampones regulares, para que cada mujer tenga una solución de higiene y comodidad adaptada a su flujo menstrual y su cuerpo. Esta ropa interior femenina es confeccionada con materiales textiles y absorbentes de calidad, como lo son el algodón orgánico y el hilo de soja que, además de ser suaves, están certificados por Oeko-Tex, respetando al máximo el PH de la piel de la mujer y la naturaleza.

Después de su uso, pueden lavarse hasta 100 veces y reutilizarse, evitando desperdicios que impactan en el medioambiente y ahorrando en la compra mensual de productos de higiene menstrual.

Higiene femenina cómoda, segura y versátil Las bragas menstruales REZETA son ultrafinas y, aun así, brindan protección entre 8 y 12 horas, manteniendo la piel seca y sin olor gracias a los componentes absorbentes y antibacterianos. Estos retienen secreciones y fugas de orina, además de la sangre mensual (ciclo menstrual, postparto…), sin humedecerse, ya que son tejidos que transpiran y desechan la humedad naturalmente.

En su interior, las tres capas cuentan con una compresa ultrafina y están compuestas por una capa que entra en contacto con la piel y es desodorante, antibacteriana e hidratante; una segunda capa superabsorbente, gracias a la tecnología 3D que retiene y drena el líquido; y una capa de tejido laminado transpirable, ideal para prevenir la las fugas de fluidos.

Por lo tanto, con las bragas menstruales de ZD, ya no es necesario depender de tampones, compresas o copas menstruales durante la regla. Las bragas menstruales REZETA, se adaptan perfectamente a composición corporal con facilidad, lo cual las vuelve una solución cómoda y segura que incluso puede utilizarse para practicar deportes o dormir con tranquilidad.



