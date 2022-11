Australia Study ofrece asesoría para obtener la visa en Australia o encontrar el curso indicado para estudiar allí Emprendedores de Hoy

viernes, 18 de noviembre de 2022, 12:43 h (CET)

Pasos a seguir para estudiar en Australia con Australia Study España

Australia Study Educational Services es una agencia educativa con más de 20 años de experiencia. Ayuda a organizar el programa de Estudiar y Trabajar en Australia.

Tiene su sede en Sydney y oficinas en todo el mundo. En España, está en Valencia y Barcelona.

Los profesionales se esfuerzan por brindar una educación de la más alta calidad, uniendo su éxito o el de sus hijos con una infraestructura de conocimiento y creatividad.

Pasos a seguir para estudiar en Australia Mostrar interés La agencia cuestiona,»¿No sabes por dónde empezar?, ¿o para qué visa califica?. Contáctenos para información personalizada.»

Consultar «Entendemos que puede tener muchas preguntas o no estar seguro de qué estudiar.

Pero no se preocupe, lo escucharemos todo el tiempo que sea necesario para finalmente elegir una opción que se ajuste a su plan y presupuesto.», afirman los profesionales.

Sin embargo, inglés, curso vocacional o curso universitario en Australia: hay opciones para todos.

Solicitud de visa A nadie le gusta la burocracia.

Las personas no necesitan preocuparse por el papeleo, ya que los profesionales guían a través del proceso de inscripción escolar y solicitud de visa de estudiante. Además, les mantendrán informadas sobre el progreso para que puedan planificar sus próximos pasos en consecuencia.

La agencia afirma que «¡Tenemos más de 20 años de experiencia y ya hemos ayudado a más de 7000 estudiantes a llegar a Australia!».

Antes de que llegue la persona ¡Viva! Su visa está otorgada. Es hora de despedirse de sus familiares y amigos.

Pero también para reservar el vuelo, organizar el alojamiento en la ciudad que elija, hacer las maletas, planificar el presupuesto inicial, y… mucho, mucho más. Hay muchas cosas que resolver, pero de nuevo, puede contar con los expertos de Australia Study.

En Australia «Todos hemos estado en la misma situación en la que te encuentras ahora, por lo tanto, sabemos cómo prepararte al 100 % para tu aventura australiana. ¡Bienvenido a Australia!

¿Crees que eso es todo? ¡No! Nuestro papel no ha terminado. Seremos sus guías durante toda su estancia en Australia. Organizaremos su recogida en el aeropuerto, configuraremos su cuenta bancaria, lo prepararemos para comenzar su primer trabajo y le diremos cómo no perderse en la ciudad. Además, en las etapas posteriores de su sueño australiano, puede acudir a nosotros con cualquier problema.» afirman los profesionales de Australia Study.

Finalmente, la agencia también quiere recordar que no son agentes típicos, son amigos y guías.



