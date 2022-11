Los casos más frecuentes de conflictos en las herencias. Martínez-Blanco Abogados, especialistas en herencias

En España, las estadísticas confirman que las herencias y su reparto cada vez se separan más de los acuerdos sin conflictos con herederos, siendo común encontrar situaciones en las que los sucesores no se ponen de acuerdo con el reparto de la herencia y deben acudir a la solución judicial de dicho conflicto, tal y como Martínez-Blanco Abogados viene realizando con sus clientes como abogados especialistas en herencias.

De hecho, en estas situaciones suele darse un elemento común en la mayoría de los casos, siendo uno de los herederos los que procede a bloquear la decisión última de reparto, venta o adjudicación entre los herederos, siendo motivado normalmente por rencillas familiares, convirtiéndose en verdaderos dramas si no se atajan o se llevan con una adecuada higiene jurídica.

Los herederos tienen dos opciones ante una herencia, aceptarla o rechazarla.

Es frecuente encontrar a herederos que proceden a renunciar a la herencia si las deudas superan el activo a percibir. Este derecho es individual y puede ser ejercitado por uno, varios o todos los herederos.

No obstante, el heredero está obligado a aceptar o rechazar la herencia, pero no puede tomar un camino neutral y no realizar ninguna de las dos opciones, dado que de ese modo perjudicaría los derechos del resto de herederos. Este hecho es muy habitual encontrarlo en la práctica por parte de ciertos herederos.

En muchas ocasiones, el resto de herederos con el objetivo de no provocar batallas o peleas familiares demoran la solución de este problema, o bien no conocen las soluciones que existen al respecto para provocar jurídicamente al heredero neutral a posicionarse legalmente en un extremo u otro para desbloquear la herencia, y así poder continuar con el reparto de la misma.

Ante un caso de bloqueo de la herencia, será necesario apelar a medidas judiciales para proceder al desbloqueo de la herencia a través de un abogado experto en sucesiones y en concreto, en desbloqueos de la tramitación de herencias.

Este camino viene contemplado en el artículo 1.005 del Código Civil en el que, a través de un requerimiento, se obliga al heredero a aceptar pura y simplemente la herencia en caso de que no conteste en el plazo de 30 días renunciando o aceptando a beneficio de inventario.

Otro de los problemas frecuentes que los abogados especialistas en herencias de Martínez-Blanco Abogados encuentran en la práctica es cuando los herederos no se ponen de acuerdo con el reparto de los bienes. En este caso, si no existe acuerdo cualquiera de los herederos puede iniciar un procedimiento de división judicial de la herencia, donde se formará el inventario de todos los bienes, derechos y deudas que integren la masa hereditaria y, posteriormente, se procederá a dividir y adjudicar las partes de la herencia a cada uno de los herederos por resolución judicial.

La mediación extrajudicial en herencias y sucesiones puede ayudar a encontrar una solución al conflicto entre los herederos que permita evitar o poner fin a la vía judicial. En este caso, el departamento de mediación de Martínez-Blanco Abogados es uno de los que cuenta con una alta tasa de éxito en adopción de acuerdos tras una activa negociación con el resto de herederos.

También está la posibilidad de desheredar a una persona, en casos de maltrato o vejación por parte del heredero, aunque para ello existen estrictos términos en la ley, que se deben seguir y comprobar fehacientemente. Todas estas situaciones demuestran que cada caso de herencia tiene sus peculiaridades, y dado que son asuntos altamente delicados, la mejor forma de gestionarlos es dejarlo en manos de profesionales expertos en el área, para evitar cualquier tipo de controversia.

Martínez-Blanco Abogados destaca, en ese sentido, como un despacho jurídico entre los líderes en el Mediterráneo, con centenares de casos exitosos en derecho familiar. Su equipo de especialistas en esta rama se encarga de estudiar cada caso, para realizar un reparto en apego a lo que establece la normativa, con un manejo claro y transparente en la tramitación del proceso, para garantizar la tranquilidad y satisfacción de todos los familiares y la solución del conflicto emocional que supone una herencia conflictiva.