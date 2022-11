Recuperar y potenciar la autoestima con el programa de alto rendimiento ‘Me lo Merezco’ de la coach Sandra Marín Valiente Emprendedores de Hoy

La autoestima es un factor de importancia vital para el desarrollo del potencial humano porque es un aspecto clave en la motivación de una persona. Se trata, también, de un elemento que no puede faltar a la hora de alcanzar la felicidad. Además de ser una actitud, la autoestima es la manera en que cada individuo se percibe, se piensa y se comporta con uno mismo.

Para mejorar, una opción válida y eficaz es fomentar el desarrollo personal, ya que al lograr objetivos es posible creer más en uno mismo y gozar de mayor confianza y seguridad.

Por otra parte, al tener una autoestima positiva es posible actuar con autonomía, asumir responsabilidades y enfrentar mejor las adversidades. Para alcanzar estos objetivos, la coach profesional Sandra Marín Valiente, que es especialista en desarrollo personal, autoestima y empoderamiento, ofrece el programa “Me lo merezco”, que ya ha revolucionado la vida de miles de alumnos alrededor del mundo.

El desarrollo personal como camino para buscar la felicidad Existen muchos aspectos imprescindibles en la vida de una persona, como la salud, el cuerpo, la autoestima, las relaciones, el trabajo y los bienes materiales, entre otros. Cuando alguien logra crecer en estas y otras áreas, es posible vivir en un estado de mayor felicidad. Según explica Sandra Marín Valiente, todos estos campos están conectados y cada persona presta más atención al que no va bien.

Por lo tanto, para mejorar no es recomendable focalizarse solo en un área. En este sentido, el desarrollo personal y el crecimiento se entienden como la búsqueda de la felicidad en todas las facetas importantes de la vida en simultáneo. Por ejemplo, cuando alguien tiene problemas con la pareja, esto puede repercutir en su salud, sus emociones y su trabajo. A su vez, los problemas en el trabajo pueden tener una influencia negativa en la pareja o en otras relaciones interpersonales no vinculadas al mundo laboral.

¿Cómo es el programa “Me lo merezco” de Sandra Marín Valiente? Este curso impartido por Sandra Marín Valiente ha sido creado para mujeres que buscan tomar las riendas de su vida para conseguir un cambio. El programa ha sido diseñado después de 10 años de experiencia, durante los cuales esta coach profesional ha ayudado a miles de personas.

Además, esta formación resulta ideal para quienes dudan de sí mismos y sienten que no consiguen avances en el plano profesional, económico, personal y afectivo. Después del curso, las mujeres cuentan con las herramientas necesarias para sentirse libres, fuertes y seguras. Así, también es posible construir relaciones desde el amor y no desde la dependencia.

La coach Sandra Marín Valiente ofrece soluciones para que las mujeres consigan un mejor desarrollo personal y puedan lograr una mejora en la autoestima, con el objetivo de avanzar en dirección a la felicidad.



