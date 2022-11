Procrastinación en la empresa, oportunidades perdidas Emprendedores de Hoy

La procrastinación y la falta de planificación en las empresas es un mal que no entiende de sectores y afecta a todas por igual. Curiosamente, en muy pocos casos se debe a la pereza o la falta de atención, si no que para la gran mayoría de empresas el problema se produce por el efecto contrario: el exceso de trabajo.

«Lo urgente no nos deja ver lo importante», se suele decir, frase que resume perfectamente el día a día de la mayoría de las empresas. El caso es que la «procrastinación aguda» tiene cura, bastante sencilla además: planificación. Así lo asegura la agencia de marketing Puraenvidia, especialistas en marketing digital que trabajan con clientes de todos los sectores y que se encuentran muy a menudo con este problema entre sus nuevos clientes.

En palabras de Antonio Cabello, cofundador y advisor en Puraenvidia: «Trabajamos con empresas de todos los sectores posibles, pero el problema de la mayoría de nuestros clientes es casi siempre la falta de planificación. Muchas empresas se dejan llevar por el volumen de trabajo que manejan y apenas tienen tiempo para levantar la vista y ver hacia donde se están dirigiendo. Eso propicia que se desaprovechen muchas oportunidades comerciales, tan solo por no haber definido y preparado con antelación las acciones a desarrollar en forma de campañas publicitarias«.

A simple vista, la solución parece sencilla, pero, según Cabello, en la práctica no tan fácil, ya que en la mayoría de casos el marketing que desarrollan las empresas muestra muchas deficiencias: «Muchas empresas, especialmente las pymes, no tienen capacidad para crear un departamento de marketing interno de calidad que pueda planificar y desarrollar acciones comerciales efectivas durante todo el año, por lo que contratar un departamento de marketing outsourcing como el de Puraenvidia es a menudo una gran solución».

Ya inmersos en plena campaña navideña, Puraenvidia sigue recordando a sus clientes de que «el éxito del verano se prepara en invierno», un mantra que repiten una y otra vez a las empresas para concienciarlas de la importancia de una buena planificación de cara a maximizar las oportunidades de ventas que están por llegar con el nuevo año. Las empresas ya deberían tenerlo todo listo para vender en 2023.



