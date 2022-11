‘Ponte a punto’, el congreso decano del desarrollo personal se reencuentra con el público en Pontevedra para celebrar su 10º aniversario Emprendedores de Hoy

viernes, 18 de noviembre de 2022, 11:47 h (CET)

El evento de desarrollo personal “Ponte a punto” vuelve fiel a su cita presencial en Pontevedra para celebrar por todo lo alto su décimo aniversario; lo que lo convierte en el evento de crecimiento personal más veterano de Galicia y uno de los más longevos de España. “Ponte a punto” inició su andadura en 2012 con ponentes tan reconocidos como Emilio Duró y Eduardo Sánchez (The Secret) y a lo largo de estos diez años han pasado oradores tan prestigiosos como Javier Iriondo, Fernando Salinero, Sergio Fernández, Josepe García, Pepe Cabello, Anne Igartiburu, Teresa Viejo, Majo Cascales, José María Toro, Carlos Andreu, José Antonio Fernández Bravo, Montse Hidalgo, Míriam Fernández, Mario San Miguel y otros muchos conferenciantes que formaron el elenco de ponentes de cada cita, en la que convertían a Pontevedra en la capital de la inteligencia emocional.

Este año, “Ponte a punto” se celebrará durante toda la jornada del sábado 26 de noviembre y se trasladará al Auditorio de Afundación en Pontevedra, en lugar del Pazo da Cultura como venía siendo habitual, para realizar un evento más festivo. No obstante, la Concellaría de Promoción Económica dirigida por Yoya Blanco seguirá apoyando esta iniciativa que, en su momento, también respaldaron Carlota Román y Anabel Gulías.

El elenco de este año estará formado por algunos de los ponentes más relevantes que han pasado por “Ponte a punto” en esta década, como es el caso de Javier Iriondo, Josepe García, Fernando Salinero, Pepe Cabello, Majo Cascales, Raquel Arbizu, Sissi Freire, Natalia Sanchidrián y Mario San Miguel que tocarán temas de actualidad como la resiliencia, la gestión de las emociones, el bienestar mental, la mejora de las relaciones con uno mismo y con los demás y, por supuesto, temas de motivación y superación personal, por lo que, como en ediciones anteriores, este congreso va a facilitar herramientas, estrategias y grandes dosis de inspiración para que las personas puedan gestionar mejor sus emociones y llevar mejor las situaciones recientes y actuales que les han tocado vivir.

El perfil de las personas que asisten a “Ponte a punto” es muy variado porque este congreso está dirigido a cualquier persona que esté interesada en mejorar como ser humano a nivel mental y emocional. Por eso, los asistentes a este evento suelen ser desde profesionales de la educación, del coaching y de la psicología, a emprendedores, autónomos, directivos de empresas, ejecutivos de ventas, hasta estudiantes o desempleados… Cualquier persona que tenga interés en mejorar y tener una vida más plena, feliz e íntegra. El objetivo principal de este congreso está encaminado a dotar a las personas de métodos y herramientas que les ayuden a gestionar mejor las emociones, actitudes y pensamientos para poder afrontar las situaciones que presenta la vida cada día.

Las inscripciones pueden hacerse a través de la web, correo electrónico en info@ponteapunto.es o por WhatsApp.

Ponentes de «Ponte a punto» 2022 Javier Iriondo se establece como uno de los ponentes más aclamados en la actualidad, con infinidad de conferencias realizadas en más de 10 países, sobre superación y fortaleza mental, desarrollo personal y liderazgo. Javier fue deportista profesional en USA, además de ser un empresario con una dilatada experiencia profesional en distintas áreas de negocio. Es autor de cuatro libros de gran éxito, destacando su reconocido best seller Donde tus sueños te lleven, con más de 30 ediciones, un libro recomendado en todos los ámbitos, que ha transformado la vida de miles de personas. También es formador y coach de intervención estratégica, especializado en la resolución de conflictos emocionales. Pero ante todo, es su trayectoria vital y sus contrastadas experiencias personales lo que ofrecen un gran valor añadido en sus intervenciones.

Pepe Cabello es experto en Coaching, Liderazgo y Motivación especializado en Psicología Positiva con más de 20 años de experiencia liderando y dirigiendo diferentes proyectos empresariales obteniendo grandes resultados. Es director del Máster de Coaching de la Fundación CEU San Pablo Andalucía, coautor de Coaching y Calidad de Vida y Salud, actividad física y alto rendimiento y autor de los libros Respira, ¿Y si fuera posible? y La fuerza del coraje.

Natalia Sanchidrián, tras una infancia marcada por el abuso y el trauma, tuvo que hacer frente a las limitaciones de los trastornos de comportamiento que esto le provocó, hasta que decidió pedir ayuda y fue en busca de la vida que merecía. Vivió y trabajó en ocho países diferentes, comenzó a descubrir su verdadero potencial y regresó a España con un propósito: enfrentarse a sus miedos y publicar sus libros. Hoy es conferenciante internacional, autora best seller de Planeta, experta en Inteligencia Emocional y estudiante de Psicología. También ha realizado parte de su formación con expertos tan prestigiosos como el Dr. Wayne Dyer, Dr. Bruce Lipton, Dr. Brian Weiss, Dr. Robert Holden y Karl Dawson.

Majo Cascales se dedica a la transformación personal a través de hallar quien es cada persona realmente. Su transformación comenzó desde muy joven, donde el deporte fue una parte muy importante para aprender valores y disciplina. La espiritualidad le ayudó a crear una nueva arquitectura mental aprendiendo una nueva forma de pensar, siendo consciente de lo que verdaderamente es cada persona y una nueva manera de interpretar y percibir el mundo y a uno mismo. Esa mirada profunda conforma los pilares fundamentales de una transformación total y duradera. Convirtiéndola en una de las entrenadoras en procesos de cambio y transformación personal más importantes en la actualidad con más de 10 años de experiencia entrenando a personas. Es autora de los libros Es fácil dejar de sufrir si sabes cómo y El poder de tu paz.

Fernando Salinero estudió Derecho en la Universidad de Salamanca y gran parte de su carrera profesional se ha desarrollado en el mundo de la empresa. Ha formado y dirigido numerosos equipos comerciales, directivos y empresarios a través de seminarios y talleres, así como otras colaboraciones desde el corazón de las empresas. Es socio fundador de la Consultora Utopía Leonardo, La Escuela Profesional de la Venta y el Instituto de Desarrollo Pyme. Además de su trayectoria orientada al mundo de la consultoría y la formación para empresas, en los últimos años se ha formado en diversas disciplinas del desarrollo personal y enfoca muchas de sus conferencias a este ámbito. Es autor de varios libros entre los que destacan Story Coaching y La Senda del Tigre.

Josepe García es director del “Instituto Impact” y de la primera escuela de oratoria de empresarios de España. Uno de los pioneros del coaching en España desde 2003, introductor de la comunicación de alto impacto en el país y uno de los mayores expertos en empowerment en español. Además, es profesor en diversos másteres relacionados con el coaching y el emprendimiento en Escuelas de Negocios y Universidades como la Universidad de Salamanca, Universidad de Barcelona, Universidad Miguel de Cervantes, Lasalle Business School, ICADE, IPH, Instituto Hune y conferenciante internacional y conferenciante TED en EE.UU., Israel, Francia, Perú, Panamá, México, Egipto, Colombia, Dubai, Chile, Jordania y Portugal. Ha entrenado a más de 70.000 empresarios, emprendedores y profesionales en 4 continentes en los últimos años en mentalidad de éxito, emprender con sentido y comunicación de alto impacto.

Raquel Arbizu es comunicadora, experta en liderazgo, crecimiento personal y motivación y gestión del talento. También es la fundadora y CEO de FarmaFlow. Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra, dispone de un máster en Comunicación y Marketing Corporativo en Tracor (CEU San Pablo). Certificado internacional de Experto en Dinámicas de Alto Impacto, del Firewalk American Institute. Certificada en Coaching, PNL e Inteligencia Emocional.

Laurent Rousseau es licenciado en Ingeniería Superior, certificado en Neurociencia Motivacional, Lenguaje no Verbal y Alto Rendimiento.

Mentor y speaker internacional, experto en liderazgo y ventas. Ayuda a líderes a nivel mundial a conseguir un alto rendimiento, con más humanidad y no quedarse solos con la presión de los resultados, enseñándoles a priorizar y a aligerar su mochila para lograr el cambio.

Su mejor habilidad es ayudar a crecer a las personas para liberar sus miedos y comunicar al mundo un mensaje de impacto que les ayude a vender más. Su mantra es “No hay éxito sin ayudar a los demás”.

Además, Laurent destaca por su humor, su energía y su extraordinaria capacidad de conectar para provocar cambios y conseguir grandes objetivos.

Sissi Freire es educadora social especializada en Inteligencia Emocional y licenciada en Ciencias del Trabajo. También es diplomada en Empresas y Actividades Turísticas, formadora especializada en Desarrollo y Superación Personal, docente voluntaria en colaboración con diversas ONG y conferenciante experta en temas de superación personal.

Mario San Miguel es licenciado en Ciencias Sociales y de la Información. Tiene un perfil polifacético, ya que es escritor, músico, compositor, artista, conferenciante y formador. Autor de 4 libros, entre los que destaca La Fabulosa Fórmula de la Felicidad y a nivel musical ha publicado 5 discos, de los que su último título es Arte Sana Mente. Mario también es fundador de la Asociación «El ejército del Amor», pero sobre todo, es un ser humano con mayúsculas y un ejemplo de vida llena de valores, basada en el amor.



