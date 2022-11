Repara tu Deuda Abogados cancela 21.713 € en Humanes de Madrid con la Ley de Segunda Oportunidad Comunicae

viernes, 18 de noviembre de 2022, 16:01 h (CET) El despacho de abogados es pionero en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad en España al haber sido creado en el año 2015 Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una cancelación de deuda en Humanes de Madrid. Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de Primera Instancia nº03 de Fuenlabrada (Madrid) ha dictado exoneración del pasivo insatisfecho en el caso de una persona de Humanes de Madrid que había acumulado una deuda de 21.713 euros a la que no podía hacer frente. VER SENTENCIA.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, su caso es muy emotivo: "empezó a tener una relación con un presunto militar americano que la embaucó para que le enviara dinero periódicamente. Vendió incluso su piso para mandarle más dinero. Resultó ser una mafia que la estafó. Cuando se vio con las deudas. no tuvo más remedio que acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad. Ahora ya dispone de su cancelación y puede empezar una vida libre de deudas".

Durante el procedimiento judicial, se ha podido demostrar que cumplía los requisitos para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad. Y es que el importe de la deuda no era superior a los 5 millones de euros, no ha habido condena por delitos socioeconómicos en los últimos diez años y ha actuado de buena fe.

Repara tu Deuda Abogados ha ayudado a numerosos particulares y autónomos que han puesto su caso en manos del despacho para poder tener acceso a una nueva vida. Cuenta con 20.000 clientes en situación de sobreendeudamiento que viven en un bucle económico del que necesitan salir.

El despacho de abogados ha logrado superar la cifra de 109 millones de euros exonerados a sus clientes gracias a la aplicación de esta ley. Además, es pionero en su tramitación en España al haber sido creado en septiembre de 2015, mismo año de su entrada en vigor tras la aprobación por el Parlamento.

Según recuerdan desde Repara tu Deuda Abogados, "España fue uno de los países de la Unión Europea que más tiempo tardó en incorporar a su sistema la Ley de Segunda Oportunidad, un mecanismo pensado para la cancelación de la deuda de las personas físicas, incluyendo en este grupo a los autónomos, y acabando también con el estigma social que sufren quienes han sufrido algún tipo de contratiempo económico".

Los abogados deRepara tu Deuda se adaptan a las circunstancias de cada persona, facilitando los pagos de sus clientes, ya que consideran que nadie puede quedarse sin unasegunda oportunidad para empezar de nuevo con más fuerza.

Repara tu Deuda abogados cuenta con una app en dispositivos Android y para IOS, bautizada con el nombre de MyRepara, que permite facilitar el procedimiento y tener reuniones con losabogados.

