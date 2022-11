Schneider Electric presenta su nuevo catálogo general, por primera vez en formato 100% digital interactivo Comunicae

viernes, 18 de noviembre de 2022, 15:13 h (CET) El nuevo catálogo general 2022-2023 de Schneider Electric se presenta por primera vez en un nuevo formato 100% digital e interactivo, con contenidos adicionales y herramientas especializadas para facilitar la digitalización de sus partners. Además de las novedades de la compañía, el catálogo 2022-2023 de Schneider Electric integra toda su oferta de soluciones y productos para el sector residencial, terciario, Infraestructura IT y redes eléctricas Schneider Electric, especialista global en gestión de la energía y la automatización, ha publicado su nuevo Catálogo Edición 2022-2023, con lo último en soluciones y productos que contribuyen a transformar las ciudades y a enriquecer la vida de sus habitantes. El catálogo se presenta por primera vez en formato 100% digital e interactivo, facilitando así a los partners una herramienta interactiva y muy fácil de usar, con la que podrán ganar eficacia y competitividad, gracias a la información y herramientas complementarias disponibles. Además de las novedades de la compañía, el catálogo integra toda la oferta de soluciones y productos de Schneider Electric para el sector residencial, terciario, Infraestructura IT y redes eléctricas.

El catálogo, que se actualizará dos veces al año, incorpora muchas funcionalidades: permite tomar y grabar notas, gestionar sus páginas favoritas, crear e importar una lista de productos y acceder a toda la información adicional con un solo clic. Entre la información complementarias disponible desde el catálogo, destacan los contenidos técnicos - documentación especializada, suplementos técnicos, etc. -, herramientas para el día a día del partners – por ejemplo, softwares de diseño o de cotización - y servicios relacionados.

"Como especialistas en la transformación digital y la gestión y automatización de la energía, en Schneider Electric desarrollamos tecnologías que transforman nuestros espacios, que acompañan nuestro ritmo de vida y nos ayudan a conseguir más con menos", asegura Meritxell Arús, Directora de Marketing & Comunicación de Schneider Electric Iberia. "Este es también el objetivo final del nuevo catálogo general de Schneider Electric, con el que queremos facilitar la vida a nuestros partners, proporcionándoles una herramienta que los acompañe aún en más en su camino digital, para ganar en eficiencia y competitividad".

El nuevo Catálogo general 2022-2023 de Schneider Electric está siempre disponible en la página de la compañía, en este enlace.

