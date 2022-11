Sellfy Inmobiliaria habla sobre el valor de una vivienda eficiente Emprendedores de Hoy

viernes, 18 de noviembre de 2022, 11:31 h (CET)

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en España más de la mitad de los inmuebles han sido construidos antes de 1980 y las viviendas, en conjunto, tienen una edad media de 45 años. Esto implica que la mayoría de los edificios se han erigido cuando todavía no habían entrado en vigor las normativas que exigen mínimos de eficiencia.

Por lo tanto, la calificación energética más común entre las propiedades españolas, en una escala que va de la A a la G, es la E, una de las más contaminantes. De hecho, el sector residencial es el tercero en emisiones de CO₂ y solo es superado por el transporte y la industria. En este contexto, según los especialistas de Sellfy Inmobiliaria, una vivienda eficiente tiene un valor futuro un 20 % mayor. En este contexto, este tipo de propiedades está siendo más buscado por los compradores que buscan invertir para obtener una rentabilidad a largo plazo.

El Gobierno busca rehabilitar las viviendas que no son eficientes Debido al calentamiento global y al cambio climático, la Comisión Europea tiene como objetivo la rehabilitación de los edificios que son menos eficientes. En este sentido, una de las metas propuestas es que todas las viviendas alcancen una mejor calificación en el certificado energético.

Para lograr este cometido, la CE ha comenzado con la distribución de los fondos Next Generation EU. A su vez, el Gobierno español ha decidido invertir 6.820 millones de euros de estos fondos en el Programa de Rehabilitación de Vivienda y Regeneración Urbana.

Una vivienda eficiente o rehabilitada energéticamente consume menos energía, lo cual se ve reflejado de forma inmediata en las facturas de la luz y el gas. Para lograr esto, es necesario contar con una mejor climatización del inmueble. Por otra parte, los habitantes de este tipo de propiedades disfrutan de un mayor confort, puesto que la temperatura en el interior de las mismas es más estable tanto en verano como en invierno.

Características de una vivienda eficiente Uno de los requisitos de estas propiedades es el aislamiento térmico, que se puede conseguir con distintas combinaciones de materias primas ecológicas como la piedra, el corcho o el PVC en paredes, techos, puertas y ventanas.

Además, según Sellfy Inmbiliaria, es recomendable acceder al uso de energías limpias. En este sentido, es posible disponer de paneles solares y sistemas de almacenamiento de electricidad. El uso de electrodomésticos eficientes e iluminaciones de bajo consumo también sirve para conseguir una eficiencia mayor. De esta manera, el gasto de energía se reduce hasta en un 50 %.

En Sellfy Inmobiliaria, es posible acceder al asesoramiento necesario para comprar una vivienda eficiente, que resulta más confortable y económica para vivir en el presente, y además es una inversión rentable a futuro.



