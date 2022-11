La FCVH analiza las claves para escoger los mejores neumáticos por un coche clásico

Uno de los puntos clave para un coche clásico es la elección idónea de los neumáticos por su correcto funcionamiento, seguridad y conservación Los neumáticos son el único elemento del vehículo clásico en contacto directo con el asfalto. Por este motivo, conviene revisar las presiones con frecuencia y no alargar más de lo necesario la sustitución.

Además de las características inherentes a la fabricación: calidad de materiales, tipos de neumático, índice de velocidad y carga, etc, los neumáticos deben presentar un aspecto exterior que vaya en concordancia con el estilo de época del vehículo en cuestión.

Hay que ser conscientes de que muchas fichas técnicas de vehículos antiguos no especifican los neumáticos (pero debe llevarse la medida de los neumáticos que lleva el vehículo a la época, revisar manuales, libros de taller, catálogos, etc.). En el ITV si no hay medidas en la ficha técnica, apuntan a observaciones de la hoja resultado de la inspección con lo ocurrido, quedando registradas por futuras ITV.

De las principales marcas de neumáticos para coches clásicos destacan Michelin, Firestone, Dunlop, Goodyear, BF Goodrich, Avon, Universal, Excelsior, Pirelli, entre otras muchas. Todas estas marcas internacionales han diseñado distintos tipos de neumáticos, también se tiene la posibilidad de las que tienen la banda blanca para los vehículos más antiguos, para adaptarse a las características de la multitud de coches clásicos que existen en el mercado.

La Federación Catalana de Vehículos Históricos, explica que "los neumáticos son una parte muy importante de la mística y el encanto de un vehículo histórico los cuales muchos de ellos son conducidos por los usuarios, para disfrutar de cómo era la conducción de otra época".

¿Cómo elegir los mejores neumáticos para vehículos clásicos?

El mejor consejo para elegir a los mejores neumáticos para un vehículo clásico es un asesoramiento profesional. Son quienes se encargarán de comprobar el estado de los neumáticos, cambiarlos y escoger los mejores cubiertas por el vehículo.

Es muy importante apuntar todos los códigos de números y letras que aparecen en el flanco del neumático. Indican datos importantes como el ancho, la altura, el diámetro de la llanta, el índice de carga. Estos datos serán útiles a la hora de solicitar los neumáticos.

Consejos para cuidar los neumáticos de vehículos clásicos

A la hora de cuidar los neumáticos por cualquier vehículo clásico, debe tenerse en cuenta los siguientes puntos:

Controlar la presión de inflado de forma habitual y siempre en frío siguiendo las indicaciones de los fabricantes.

Comprobar el desgaste y profundidad de las ranuras de la banda de rodadura.

Si el vehículo clásico permanece mucho tiempo parado, procurar moverlo habitualmente para que la superficie de contacto de los neumáticos cambie y no se deformen las cubiertas. Si no se puede mover, levantar el vehículo con borriquetas y así el peso del vehículo no descansa sobre los neumáticos, evitando su deformación.

Almacenar los neumáticos que no se utilicen en un espacio seco y ventilado, con buena temperatura y protegido del sol y la lluvia.

Ante cualquier problema o duda con los neumáticos, lo mejor es ir a un taller especializado. La Federación Catalana de Vehículos Históricos asegura que "la elección de los neumáticos adecuados proporciona mucha confianza en la conducción del coche clásico y hace destacar el componente estético del vehículo".