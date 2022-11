Leah Capital AM, una de las mejores alternativas para el desarrollo inmobiliario Emprendedores de Hoy

Con la caída de la financiación bancaria a partir de la crisis del año 2009, el tejido bancario español experimentó una serie de cambios continuos que hicieron imposible financiar una parte del negocio inmobiliario. En consecuencia, muchas empresas de desarrollo inmobiliario sufren una necesidad financiera en la actualidad, por lo cual se requiere la participación de nuevos jugadores como fuentes de financiación alternativa.

En este aspecto, Leah Capital AM es una plataforma de financiación alternativa que tiene como fin activar la economía a través de la gestión de activos, así como préstamos puente y préstamos promotor.

¿Cuál es la importancia de la financiación alternativa para el desarrollo inmobiliario? Para que un proyecto de desarrollo inmobiliario resulte exitoso, es fundamental que los inversionistas obtengan los retornos esperados. Por esta razón, elegir una estructura de financiamiento adecuada determinará en gran medida los niveles de riesgo que se asuman y su efecto en la rentabilidad de la empresa. De esta manera, la financiación alternativa es una opción cada vez más necesaria para aportar liquidez y limitar los efectos del colapso bancario en el desarrollo económico.

En este sentido, es importante que este tipo de financiación funcione de forma complementaria a la banca y que cuente con un marco regulador que brinde seguridad al sistema y no sea dañino para la economía en su conjunto. De esta forma, puede alcanzar aquellos nichos donde la banca tradicional no puede llegar debido a la regulación. Así, el crecimiento de este tipo de vehículos en los últimos años ha sido vertiginoso, con propuestas que se adaptan a las necesidades de las empresas para dotar de credibilidad a los proyectos.

Estrategias de financiación, de la mano de Leah Capital AM El sector inmobiliario se ha financiado históricamente a partir de la banca, sin embargo, actualmente muchas entidades se encuentran limitadas a analizar nuevas operaciones, debido a la incertidumbre en el corto plazo y el temor a la exposición a ciertos activos.

En este contexto, la plataforma de financiación alternativa Leah Capital AM se ocupa de activar economías. De este modo, la firma analiza operaciones de préstamo garantizado a través de hipotecas sobre activos residenciales, comerciales, hoteleros, industriales y logísticos en toda España. A su vez, mediante su división Asset Management, es posible crear valor a carteras de activos inmobiliarios, ya sea desde su adjudicación, proceso de reforma o rehabilitación, arrendamiento o venta.

Con más de 125 activos analizados y 30 millones de euros en operaciones financiadas, Leah Capital AM ofrece soluciones de financiación alternativa de forma ágil, flexible y transparente.



