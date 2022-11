Schneider Electric presenta las novedades de los Hogares del Futuro y la Electricidad 4.0

En su última Innovation Talks, centrada en los Hogares del Futuro, Schneider Electric ha mostrado cómo sus soluciones y nuevas capacidades permiten crear no sólo viviendas inteligentes, sino también sostenibles, al unir la electrificación y la digitalización. Schneider Electric ha presentado el único cargador de vehículo eléctrico para hogares que se integra al sistema de gestión de la vivienda, el EVlink Home Smart Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha presentado sus nuevas soluciones para los hogares del futuro, en la "Innovation Talk: Home of the Future 2022" que se ha celebrado ayer 10 de noviembre, dirigida a todos sus partners del sector residencial.

"Aproximadamente el 75% del parque inmobiliario actual es ineficiente, esto quiere decir que gran parte de la energía consumida se desaprovecha. Si queremos cumplir el objetivo de reducir las emisiones de carbono llegando al "cero neto" debemos tener un plan de renovación y superar las ineficiencias actuales de las viviendas", ha asegurado en el evento Patricia Pimenta, VP de Home and Distribution de Schneider Electric Iberia.

Con esto en mente, Schneider Electric apuesta por la convergencia de la electrificación y la digitalización, lo que denominan Electricidad 4.0, aplicada a nuevas soluciones y capacidades para el hogar inteligente y sostenible.

Durante el evento, se ha presentado entre las novedades más destacadas el único cargador de vehículo eléctrico para hogares que se integra al sistema de gestión de la vivienda, el EVlink Home Smart, un sistema de carga especialmente diseñado para uso en hogares unifamiliares. EVlink Home Smart permite una carga segura en casa, en tan solo 4 horas, sin riesgo de cortes eléctricos e incorpora un sistema anti-disparo doméstico que gestiona la carga de energía, adaptándose continuamente a la disponibilidad de la potencia eléctrica, optimizando el consumo y evitando así cortes de luz en la vivienda durante la carga. Al conectarse al sistema completo de Wiser, los propietarios pueden controlar la carga a través de la app Wiser by SE.

Precisamente el ecosistema Wiser ha sido otro de los protagonistas del Innovation Talk, y especialmente su nuevo termostato Wiser conectado, con el que se puede controlar de manera inteligente las cargas de la calefacción de una vivienda. Esto proporciona muchas posibilidades de ahorro, al combinarlo con las funcionalidades de automatizaciones y alarmas que ofrece el sistema Wiser.

Otra de las novedades en las que se hizo especial incidencia en la presentación de Schneider Electric fue su PowerTag, que proporciona una funcionalidad estratégica a los propietarios, al informar sobre la energía que se está produciendo y la que se está consumiendo, e identificar así ineficiencias en el hogar.

Durante el evento, también se pudo ver el testimonio de algunos de los principales partners y clientes de Schneider Electric, con el que diseñan conjuntamente los hogares más sostenibles. Entre ellos, hi! Real Estate. "Muy contentos de haber participado y de que Schneider Electric haya contado con hi! Real State para este evento. Hacer hogares confortables, seguros y que aporten bienestar, es una prioridad para nosotros y para Schneider Electric, así que, seguiremos juntos en este camino hacia la sostenibilidad", ha comentado Montserrat Cercadillo, directora de la División Inmobiliaria de hi! Real Estate.

También se pudo recoger el testimonio de Jorge Melià, electricista de Electrocuebar, ha asegurado que "en nuestra empresa buscamos el punto diferenciador, lo que implica entrar en el sector del hogar inteligente. En este sentido, el programa Especialista Wiser nos ha abierto todo un abanico de posibilidades. Es un programa muy innovador y va de la mano con nuestro enfoque, que es mirar hacia el futuro. No es cuestión de vender por vender, si no de hacerle la vida más fácil a las personas".