Contar con una empresa de mantenimiento informático: ventajas y soluciones a medida, según LQN SOLUCIONES

viernes, 18 de noviembre de 2022, 14:04 h (CET) Desde el tratamiento de datos personales hasta la gestión del trabajo, los documentos y las relaciones con los clientes y proveedores. Todo viaja por un único canal: el de la red Hoy en día, el entorno profesional está muy digitalizado

Las empresas y los profesionales que trabajan con herramientas informáticas y gestionan operaciones simples y complejas a través de las tecnologías digitales deben, necesariamente, contar con una empresa de mantenimiento informático de confianza.

En cualquier sector, es importante centrarse en la eficiencia, la productividad y, sobre todo, la seguridad. Y esto sólo es posible si se recurre a una empresa de mantenimiento informático competente y fiable que sea capaz de proporcionar la asistencia técnica adecuada, las herramientas más modernas y un apoyo constante para resolver cualquier tipo de problema y gestionar los recursos de las empresas de forma eficiente.

En este artículo, se muestra por qué es importante contar con un técnico informático que pueda guiar y apoyar en el trabajo, qué ventajas y qué servicios puede ofrecer.

Asistencia y asesoramiento informático: ¿Por qué es importante?

Como se ha mencionado, la mayoría de las empresas confían hoy en día en las herramientas informáticas y a los medios digitales.

En la base, existe el deseo de optimizar los recursos y hacer crecer la empresa centrándose en la reducción de costes y la máxima eficiencia. Ordenadores de sobremesa, portátiles, servidores de datos y dispositivos electrónicos de todo tipo.

Tanto si se trata de actividades contables y operativas como del uso de software de gestión para automatizar todos los procesos empresariales, son los terminales y dispositivos electrónicos los que se encargan de todo el trabajo y por ello, todas las operaciones internas y las relaciones con el personal y los clientes externos se gestionan de forma automática, con programas y dispositivos electrónicos que garantizan la optimización del tiempo y los recursos.

Sin embargo, en ocasiones surgen problemas. Fallos y errores del sistema, software antivirus desactualizados, amenazas externas como virus y malware. Además, los dispositivos utilizados pueden ser atacados o dañados por cortes de energía repentinos que pueden comprometer la actividad de la empresa.

Una empresa de mantenimiento informático puede mantener todo funcionando sin problemas, incluyendo el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos, las actualizaciones e implementaciones de software, la ciberseguridad y la implementación de proyectos de TI que aumenten la productividad de la empresa. Y cuando se trata de seguridad, es crucial no subestimar todos los factores de riesgo y proteger las empresas de las ciberamenazas.

¿Cuáles son los factores de riesgo que no hay que subestimar?

La seguridad es un factor clave en las empresas, especialmente cuando se trata de empresas medianas y grandes que utilizan herramientas digitales e informáticas, acceden a la red externa y procesan una cantidad considerable de datos a diario. Y no basta con protegerse con un buen antivirus para hacer frente a las amenazas de la red. Es necesario aplicar medidas preventivas, gestionar correctamente las actividades empresariales, utilizar las herramientas adecuadas y estructurar un plan estratégico de seguridad para hacer frente a cualquier amenaza.

Contar con un técnico informático fiable significa:

- Trabajar de forma segura y eficiente.

- Disfrutar de enormes ventajas al utilizar software y hardware actualizados y de última generación.

- Prevenir y estar preparado para los problemas de seguridad, garantizando la máxima eficacia y la continuidad de la actividad en todo momento.

Ventajas de contar con un técnico informático profesional

Muchas empresas no son conscientes de la importancia de un buen mantenimiento informático para impulsar la productividad de la empresa.

Con un servicio que proporcione una supervisión y un mantenimiento completos de los servicios informáticos de las empresas, se asegura de que los sistemas funcionan correctamente e intervenir rápidamente cuando sea necesario.

El mantenimiento informático tiene como objetivo garantizar un rendimiento óptimo y anticiparse a las necesidades futuras.

Recurrir a una empresa de mantenimiento informático garantiza el cumplimiento correcto de la normativa europea de protección de datos y ofrecen toda una serie de servicios para gestionar mejor las empresas. Pero, ¿cuáles son las ventajas de un buen técnico informático?

- Asistencia técnica cualificada y certificada, con técnicos informáticos capaces de dar soporte e intervenir rápidamente para garantizar el correcto funcionamiento de los dispositivos y equipos electrónicos.

- Optimización de los gastos y costes de la empresa, gracias a la resolución a tiempo de los problemas y errores informáticos, y un mejor impacto en la producción y las actividades empresariales.

- Mayor seguridad informática, prevención de cualquier tipo de riesgo de ciberataque externo y actualización constante del software de protección utilizado.

- Asesoramiento cualificado por parte de técnicos funcionales, programadores e ingenieros de sistemas, siempre dispuestos a intervenir y garantizar un servicio de asistencia informática para el control y seguimiento de las actividades.

- Servicio constante, de calidad y personalizado, con soluciones pensadas para el cliente y sus necesidades profesionales.

- Ahorrar costes, las empresas intentan obtener el mejor rendimiento al menor coste para mejorar la rentabilidad, pero deben recordar que no sólo aumenta el coste para la empresa al sustituir los equipos informáticos con mayor frecuencia, sino que también pierden horas de trabajo cuando los equipos no funcionan a pleno rendimiento.

- Evitar el tiempo de inactividad debido a las averías de los equipos: El tiempo de inactividad, aunque sea breve, tendrá un efecto negativo en la empresa. Los equipos deben estar preparados para cualquier eventualidad, pero el tiempo de inactividad temporal será inevitable a menos que se eviten los problemas causados por la falta de mantenimiento, como los virus, la falta de comunicación y los fallos del disco duro.

Soluciones a medida para cada empresa

Se ha comprobado que apoyarse en una empresa de mantenimiento informático permite a cualquier empresa, ya sea grande o pequeña, gestionar sus actividades de forma óptima y utilizar herramientas de vanguardia y constantemente actualizadas.

Esto significa tener la garantía de trabajar con total seguridad, aumentar la productividad invirtiendo en calidad y optimización de recursos y ofrecer a los clientes un servicio siempre eficaz.

Por último, el mantenimiento adecuado de los equipos informáticos es muy importante para las empresas de todos los tamaños. Este apoyo puede ser subcontratado y es esencial para el desarrollo de las operaciones profesionales cotidianas.

Una empresa de mantenimiento informático profesional ofrece soluciones de soporte y mantenimiento informático con un equipo de técnicos altamente cualificado y unas instalaciones técnicas de última generación.

