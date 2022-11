Nueva crema con AHA regeneradora de Ydroa Emprendedores de Hoy

viernes, 18 de noviembre de 2022, 11:15 h (CET)

El elemento fundamental para que haya vida en la Tierra es el agua. De hecho, no solo el 70 % de la superficie del planeta está compuesta por agua, sino también los cuerpos humanos.

Nutre, hidrata, limpia y ayuda a la elaboración de otros elementos, genera energía y, ahora, gracias a Ydroa, regenera y cuida la piel. La línea de cosméticos trabaja con Hyractive, un agua patentada que ha sido modificada en sus laboratorios para mejorar sus enlaces y aumentar su estructura, calidad y capacidad de hidratación a través de la optimización de sus funciones celulares. Este compuesto está presente en todos sus productos, incluso en la nueva crema regeneradora con AHA, un nuevo artículo único en su composición que ayuda a exfoliar la piel y trae muchos beneficios.

Beneficios de los AHA Los AHA, llamados naturalmente Alfahidroxiácidos, son un tipo de ácido orgánico que se encuentran de forma natural en las frutas, la caña de azúcar y la leche. Comúnmente, son utilizados para exfoliar la piel. Con el tiempo, los AHA pueden ayudar a mejorar la textura de la piel, desvanecer las manchas oscuras y reducir los signos visibles del envejecimiento y de las cicatrices.

Trabajan con la estimulación de la división celular y la eliminación de las células muertas en pieles manchadas, cicatrices, líneas de expresión y granos. Además, favorecen la circulación sanguínea, ayuda a retener mejor la humedad, afina los poros, potencia la producción de colágeno y mejora la elasticidad de la piel. Sin embargo, estos ácidos pueden aumentar la sensibilidad a los daños causados por los rayos ultravioleta, por lo que es recomendable usar protector solar mientras se utilicen. No obstante, la nueva crema regeneradora de Ydroa no es irritante gracias a su componente Hydro-light.

Usos y aplicaciones de la nueva crema regeneradora La textura fresca de la crema regeneradora con AHA de Ydroa contiene una combinación de ácidos vegetales que eliminan las células muertas, disminuyen las arrugas y regeneran la piel. Está dirigida a pieles sensibles, maduras, desvitalizadas, con arrugas o acné. Sus principios activos son el Hydractive, que optimiza las funciones celulares; 2 % de AHA; vitamina A y E, que funcionan como antioxidantes; aceite de aguacate y aceite de almendra, que cumplen la función de emoliente. Para su máxima eficacia, la piel se debe preparar previamente con Pre Booster, un producto insignia de Ydroa con una alta concentración de Hydractive que aumenta la capacidad de absorción de todas las cremas que se apliquen posteriormente. Además, se recomienda utilizarlo mañana y noche en cara, cuello y escote.

Los profesionales de Ydroa parten de la premisa de que el agua es imprescindible, no solo para el funcionamiento del organismo, sino para cuidar piel, mimarla y frenar el envejecimiento. Es por eso que lograron una crema que tiene un gran poder regenerador como pocas otras en el mercado.



