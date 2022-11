Schneider Electric anuncia novedades en su plataforma EcoStruxure™ Power que mejoran la eficiencia energética y operativa y la fiabilidad del sistema

EcoStruxure™ Power permite contar con una gestión centralizada de la ciberseguridad y con visibilidad de las amenazas en tiempo real. Proporciona una conectividad continua para los dispositivos IoT inteligentes, cableados e inalámbricos, con el software de Edge Control o el Advisor. Integra la tecnología de Realidad Extendida para mejorar la seguridad, la eficiencia y la eficacia de los profesionales de Operaciones y Mantenimiento eléctrico. Ofrece un gemelo digital eléctrico para escenarios eléctricos Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha lanzado nuevas actualizaciones de su arquitectura y plataforma especializada EcoStruxure Power.

Esta arquitectura y plataforma integral, habilitada para IoT, está diseñada para digitalizar y simplificar la distribución eléctrica y la gestión de la energía, proporcionando una energía fiable y continua, para edificios comerciales, centros sanitarios, centros de datos, industria e infraestructuras. Esta última evolución integra soluciones de ciberseguridad, una pasarela todo en uno para recuperar datos tanto de sensores inalámbricos como de dispositivos cableados, y herramientas para ayudar a capacitar a los profesionales de la electricidad que se enfrentan a sistemas de distribución de energía eléctrica cada vez más complejos.

Esta actualización de EcoStruxure Power incluye las siguientes soluciones:

Eficiencia energética y gestión de activos con la conectividad de EcoStruxure Panel Server a EcoStruxure Asset Advisor & Resource Advisor: el lanzamiento de la pasarela modular de alto rendimiento proporciona una perfecta conectividad de los dispositivos IoT inteligentes, tanto si están cableados como si no, a los servicios de asesoramiento y/o software de Edge Control.



Capacitación de los operadores con EcoStruxure Extended Reality Operator Advisor: la nueva oferta de Realidad Extendida ayuda a capacitar a los profesionales eléctricos abordando los principales retos asociados al error humano, la documentación en papel y las limitaciones de tiempo.



Soluciones de ciberseguridad integradas con EcoStruxure™ Cybersecurity: gestión centralizada de la ciberseguridad y visibilidad de las amenazas en tiempo real.

Integración de ETAP Operator Training Software (OTS): los gestores de las instalaciones pueden trabajar con un entorno de formación Power Operation altamente realista impulsado por el gemelo digital eléctrico de ETAP:

Natasha Nelson, Vice President EcoStruxure Power, Power Systems and Services, de Schneider Electric asegura que "Nuestra plataforma EcoStruxure Power es una forma altamente fiable y cibersegura de mejorar la continuidad y el rendimiento de la empresa minimizando los tiempos de inactividad no planificados. La energía continua es esencial para los servicios críticos; cualquier parada puede poner a estas empresas en grave peligro. Aunque el auténtico riesgo de estos tiempos de parada no es siempre monetario, en algunos casos puede haber incluso vidas en riesgo: no tener energía no es una opción. Esta última actualización ofrece mejores herramientas para gestionar los activos y formar y capacitar a los profesionales, ayudando aún más a los equipos de operaciones de las instalaciones a reducir las pérdidas de energía, en este momento complicado que siguen atravesando la industria y las compañías eléctricas".

Monitorización de la distribución eléctrica de última generación y análisis de eventos de energía

EcoStruxure Panel Server es una pasarela todo-en-uno que recupera datos tanto de sensores inalámbricos como de dispositivos cableados, proporcionando a los gestores de las instalaciones un fácil acceso a la información que necesitan para proteger, maximizar y optimizar sus sistemas de energía.

La conectividad de Panel Server con el EcoStruxure Asset Advisor permite que los datos y las alarmas en tiempo real recopilados y mostrados en las páginas web integradas de la pasarela también están disponibles en el Asset Advisor, donde los expertos en servicios pueden proporcionar diagnósticos del sistema eléctrico.

EcoStruxure Panel Server es una parte integral de la aplicación de monitorización térmica continua de Schneider Electric, que reduce el riesgo de incendios eléctricos al mismo tiempo que aumenta la protección de las personas y los activos. La seguridad, la prevención y la minimización de los riesgos en los centros de datos e instalaciones son fundamentales para los clientes de Schneider Electric. Alrededor del 25% de los incendios eléctricos se deben a conexiones defectuosas o sueltas. Y los cortes de energía causan una pérdida de 110.000 millones de dólares y 150.000 millones de euros en EE.UU. y la UE, respectivamente.

Conectando Panel Server con EcoStruxure Resource Advisor, los gestores de instalaciones pueden contribuir a mejorar la eficiencia energética de sus instalaciones y a reducir el consumo de energía con el análisis del uso de la energía y el seguimiento del rendimiento. El Panel Server recopila y comparte datos energéticos para ayudar a conseguir iniciativas de conservación de la energía. Está certificado como parte de un sistema de gestión de datos energéticos según las normas ISO 50001, ISO 50002 e ISO 50006.

Ampliar la realidad para capacitar al personal de operaciones y mantenimiento eléctrico

Mientras los sistemas de distribución eléctrica se han vuelto más complejos, los equipos de gestión de instalaciones se han reducido. Esto supone menos empleados, con menos experiencia, para mantener los activos críticos y responder a cualquier amenaza a la continuidad eléctrica, al mismo tiempo que se trabaja frecuentemente en equipos desconocidos, en condiciones a menudo estresantes.

El uso de la tecnología de Realidad Extendida, que integra la realidad virtual, la aumentada y la mixta, ya está muy consolidado en sectores como el de salud, la fabricación y la formación industrial. Con EcoStruxure Extended Reality Operator Advisor, Schneider Electric aplica las herramientas de Realidad Extendida a las operaciones de distribución y mantenimiento eléctrico, acelerando la formación y capacitando al personal de las instalaciones para mejorar la seguridad y la eficiencia, a la vez que se ahorra tiempo a la hora de aislar los riesgos y restaurar la energía.

Visibilidad de las amenazas en tiempo real con gestión centralizada de la ciberseguridad

Con la conectividad de la distribución de la energía, una de las preocupaciones es que el aumento del número de dispositivos IoT pueda generar importantes problemas de ciberseguridad. El riesgo y la amenaza de ciber incidentes en las redes OT se reducen con un enfoque de defensa en profundidad de la seguridad, lo que incluye productos y sistemas que cumplen con las normas reconocidas internacionalmente, como ISA/IEC 62443. EcoStruxure Power proporciona una gestión centralizada de la ciberseguridad y una visibilidad de las amenazas en tiempo real, lo que permite asegurar el control de las operaciones, garantizar el cumplimiento de cualquier normativa y de los estándares.

EcoStruxure™ Cybersecurity Application Platform ofrece varios módulos de defensa en profundidad que permiten la supervisión centralizada de la seguridad. La detección de anomalías permite la monitorización continua y pasiva de las redes y los componentes conectados, buscando comportamientos anómalos, lo que ayuda a minimizar el tiempo de detección, caracterización, notificación y respuesta a las brechas de seguridad. La función de copia de seguridad y restauración ayuda a minimizar la parada de las operaciones provocada por un fallo de los componentes o a un ciberataque (por ejemplo, ransomware) mediante copias de seguridad automatizadas y seguras y una rápida restauración.

Los componentes de la arquitectura de EcoStruxure™ Power también consiguen certificaciones de producto según la norma IEC62443-4-1/4-2, incluyendo el software EcoStruxure™ Power Operation, EcoStruxure™ Power Automation System, PowerLogic Easergy P5 y PowerLogic Easergy T300.

La tecnología de Digital Twin mejora el modelado, la simulación y la formación del sistema de energía

Con la integración del software de formación de operadores ETAP (eOTS) y el software de gestión de energía EcoStruxure Power Operation, los gestores de las instalaciones pueden experimentar un entorno de formación Power Operation altamente realista impulsado por el gemelo digital eléctrico de ETAP.

Esta integración única permite que todos los sistemas de EcoStruxure Power Operation se conecten con el gemelo digital eléctrico de ETAP de forma continua y en tiempo real. Con esta conexión, los operadores pueden crear y comprender el comportamiento del sistema de energía durante varios escenarios de operación reales o plausibles. Se pueden diseñar y validar nuevos procedimientos de operación frente a contingencias utilizando la interfaz hombre-máquina de EcoStruxure Power Operation, todo ello gracias a la plataforma de simulación y análisis ETAP eOTS.

La integración de Power Operation con ETAP OTS permite realizar prácticas de tareas, sin afectar a las operaciones reales, lo que permite, en última instancia, una respuesta más rápida a las contingencias anormales y minimiza el riesgo operacional.

Más eficiencia del ciclo de vida gracias a la conectividad

EcoStruxure™ Power optimiza el CAPEX de las soluciones inteligentes a lo largo de las fases de diseño, construcción y puesta en marcha de los proyectos, minimizando el riesgo y los costes y aumentando la eficiencia.

Con esta nueva versión, EcoStruxure™ Panel Server reduce la complejidad y los costes desde el diseño hasta las operaciones para ayudar a habilitar todo el potencial de EcoStruxure™ Power. Para más información, visitar esta página web.