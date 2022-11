La universidad abre la puerta a la Economía Social en una jornada de análisis sobre la Educación, el Empleo y las Tecnologías Comunicae

viernes, 18 de noviembre de 2022, 13:29 h (CET) Profesionales de diferentes ámbitos profundizan en los retos de la Economía Social en el VIII Encuentro Universidad, Cooperativismo y Economía Social en la Comunidad de Madrid El campus de Vicálvaro de la Universidad Rey Juan Carlos acogía hace unos días el encuentro anual 'Universidad, Cooperativismo y Economía Social', cuyo objetivo era analizar los retos de la Economía Social, principalmente en tres áreas fundamentales: la educación, el empleo y las tecnologías.

El encuentro lo abría el presidente de FECOMA, Carlos de la Higuera, agradeciendo a la Universidad Rey Juan Carlos su compromiso con la Economía Social y haciendo hincapié en la importancia que tiene el hecho de que la Economía Social debe estar en todos los ámbitos donde se desarrolla la vida de la Comunidad de Madrid, siendo la Universidad uno de ellos.

Por su parte, Alberto González, director general de Autónomos y Emprendimiento de la Comunidad de Madrid reiteró el compromiso de la Comunidad de Madrid con la Economía Social a través de firmas de convenios de subvención y colaboración con FECOMA, ASALMA y la recientemente creada Cátedra de Cooperativismo y Economía Social con la Universidad Complutense de Madrid.

En la mesa inaugural también participó Fernando Sacristán, director del encuentro y Catedrático de Derecho Mercantil de la URJC, que excusó la asistencia del rector de la Universidad y que puso el foco en la Universidad como herramienta para divulgar el cooperativismo y, además, ser centro de debate en torno a la Economía Social buscando una participación tanto del sector, como de profesores universitarios y del alumnado.

El reto de la Educación

La primera ponencia le correspondió a Ismael Sanz, profesor de Economía aplicada en la URJC e investigador sobre Economía de la Educación. Sanz habló sobre la Formación Profesional Dual y sus ventajas para el acceso de los jóvenes al mercado de trabajo.

El análisis rico en datos y en información que aportó Ismael, planteó temas como la enorme empleabilidad laboral de la Formación Profesional Dual, que supera en 10 puntos porcentuales a la Formación Profesional no dual. Pero, a pesar de que la FP Dual en España está teniendo muy buenos resultados, su despegue está siendo muy lento, ya que solo el 5.6% de los estudiantes de FP de grado superior, realizan sus estudios en la opción Dual.

Tras esta interesante ponencia dió comienzo la primera mesa redonda, con la Educación como tema central.

En la mesa de educación, Samuel Bentolilla, profesor del CEMFI, presentó las conclusiones del estudio "Does Dual Vocational Education Pay Off?" realizado junto a Antonio Cabrales (UCM) y Marcel Jansen (UAM) del que se desprende un impacto positivo y causal de la FP dual y señala algunos de sus retos futuros, como son extender la FP dual a las pymes y la necesidad de una mayor inversión en formación de tutores y formadores

Por otro lado, Aitor Lacuesta, investigador del Banco de España, analizó el desajuste entre la oferta y la demanda de Formación Profesional presentando un interesante estudio que clasifica los diversos ciclos formativos en base a dos variables: nivel de empleabilidad (alto / bajo) y el grado de dificultad de acceso a su estudio (fácil / difícil según la nota de corte).

También hablaron de Educación, Jorge Sainz, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos, quien informó sobre las experiencias de la formación dual en programas de postgrado, y José Luis Miranda, presidente del grupo cooperativo GSD que puso en valor la experiencia educativa GSD y la importancia que ha tenido la voluntad de trabajar unidos para preservar su legado.

El reto del Empleo

Gustavo Lejarriaga, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y director de la Escuela de Especialización Profesional en Economía Social, Cooperativas y Otras Organizaciones de Participación (EESCOOP) puso el foco en que la creación de empleo estable es una de las fortalezas de la Economía Social.

En la mesa de empleo se habló del papel del emprendimiento en Economía Social y de la importancia de fomentar el emprendimiento colectivo tanto desde el entorno universitario, como desde otras iniciativas como son los espacios coworking o las propias entidades de Economía Social.

En este sentido, Paloma Bel Durán habló sobre las start-ups de la Economía Social en la Universidad; mientras que José Antonio Fernández Gallo, director del E-Social Hub, contó su experiencia asesorando y formando a emprendedores y, sobre todo, afirmó, con orgullo, que desde su inicio han creado a 151 empresas.

La ponencia sobre el empleo de calidad en la Economía Social de Belén Castro Núñez, profesora de la Universidad Rey Juan Carlos, aportó información tan interesante como que las personas empleadas dentro de la Economía Social tienen trayectorias laborales más estables que las empleadas por SA y SL, o que la brecha salarial entre hombres y mujeres es menor en la Economía Social.

Por último, Luis Esteban Rubio, coordinador de la Escuela de Activismo Económico aportó su experiencia formando por cuarto año consecutivo a un grupo de más de 100 jóvenes en la Economía Social y Solidaria.

El reto de las Tecnologías

La mesa moderada por Ricardo Javier Palomo Zurdo, catedrático de la Universidad CEU, contó con la participación de los representantes del clúster de educación y del clúster de transporte de la Comunidad de Madrid, ambas iniciativas impulsadas por FECOMA en base a un convenio con el Ayuntamiento de Madrid. Los portavoces explicaron el papel del clúster como entidad que lidera proyectos de innovación sectoriales y cómo afecta la tecnología en sus sectores.

Y, para concluir, Miguel Ángel Sicilia, profesor de la Universidad de Alcalá, habló e hizo reflexionar al público, sobre las Organizaciones Autónomas Descentralizadas (DAOs), un tema que está ahí y cada vez va ganando más adeptos, mientras que Antonio Serrano, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos apuntó las cuestiones que se abren en el tema del Metaverso, tanto a nivel legal como económico.

La intensa jornada fue clausurada por Francisco Buozas, presidente de la fundación GSD.

