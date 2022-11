Carlos Olmos, el entrenador personal de Zaragoza y toda España Emprendedores de Hoy

viernes, 18 de noviembre de 2022, 11:01 h (CET)

Contratar a un entrenador personal Zaragoza que responda a las necesidades de cada persona puede se constituye como una de las mejores ideas para evitar subidas de peso fuera de control y mantenerse en forma.

Además, ahora que se acerca la época navideña es habitual descuidarse un poco con la comida y la bebida, por lo cual es una buena idea preparase físicamente antes de su llegada de la mano de las indicaciones de Carlos Olmos que trabaja online por toda España desde Zaragoza.

¿Por qué es importante el ejercicio físico? Muchas personas han perdido la costumbre de hacer ejercicio con la llegada del covid y, ahora, dos años después, las personas de España aún están tratando de adaptarse de nuevo a la actividad física.

Según el centro para la prevención de enfermedades, para mantenerse sano es necesario realizar ejercicio 150 minutos semanales. Tiempo que puede dividirse en pequeñas jornadas de 30 minutos al día.

Sin embargo, los expertos también recomiendan que esto se haga de forma progresiva, ya que cada persona tiene necesidades diferentes y, por esa razón, es preferible vivir un proceso que permita subir la intensidad poco y a poco. De esta forma, se evitan lesiones y se puede llegar a conseguir los objetivos planteados.

Asimismo, cabe destacar que, en cuanto a la salud, realizar deporte de forma constante evita enfermedades cardiovasculares, diabetes y varios tipos de cáncer. También mejora la forma física y la estética de las personas.

Resultados efectivos de la mano de Carlos Olmos Sí se tiene un objetivo claro como obtener masa muscular, bajar de peso o no volver a ganarlo, el mejor paso es contratar a un entrenador personal que tenga en cuenta el tipo de cuerpo y los objetivos de su cliente. Carlos Olmos, por ejemplo, se llama a sí mismo el personal trainer de España.

Él, por su lado, ofrece un programa especial de 28 días en los que garantiza que su cliente tendrá un cambio radical. En ese mes de trabajo, la persona puede llegar a perder entre 4 y 12 de kilos si se siguen adecuadamente sus indicaciones. Estas se basan en un entrenamiento exigente, pero muy enfocado, junto a una dieta que es la respuesta que necesitan sus clientes para alcanzar su meta. Para demostrar que esto es real, sus redes sociales están llenas de testimonios que evidencian que su método funciona.

La actividad física no solo tiene cambios físicos, sino también emocionales para las personas que la retoman en sus vidas, pero tener un objetivo claro ayuda a mantener la disciplina, sobre todo si se tiene a una persona como Olmos supervisando el proceso. Además, no es necesario pagar un gimnasio o tener equipamiento para poder ejercitarse, desde cualquier sitio de España.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.