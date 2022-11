SimpleFX permite operar con criptomonedas, anónimamente y sin comisiones, que se pueden probar ahora Comunicae

viernes, 18 de noviembre de 2022, 12:00 h (CET) La idea clave de la plataforma es facilitar la vida a todos los operadores Es una opción sólida para las personas que buscan operar con criptomonedas, metales preciosos y otras materias primas o incluso con Forex. Con 60 pares de divisas y libre de comisiones, sin duda vale la pena sumergirse en ella.

Depositar y Negociar en Minutos

SimpleFX permiteempezar a operar sin retrasos innecesarios. La plataforma es libre de la lógica de Búmeran. Directo al grano y empieza hacer que las cosas sucedan.

Para operar en SimpleFX, los usuarios deben registrarse y depositar en la moneda de su elección. Se recomienda encarecidamente depositar stablecoins, como Bitcoin (BTC) o Ethereum (ETH). Por supuesto, es posible depositar en la forma tradicional en los pagos fiduciarios. No solo eso, sino que SimpleFX también admite una amplia variedad de altcoins.

Dado que no es necesario incluir ningún dato personal o bancario, todas las transacciones son completamente anónimas.

¿Por qué más se debería considerar SimpleFX?

Hay una abundancia de aplicaciones de negociación bien establecidas por ahí, por lo que se podría preguntar por qué debería molestarse en dar a SimpleFX una oportunidad.

Con SimpleFX, no hay que preocuparse por la seguridad de los datos. La gestión de las inversiones es completamente anónima y libre, sin que la gente se entrometa en cada transacción que realizan los usuarios.

Y lo que es más importante, no se cobran comisiones por operar, lo que le da mucha más libertad a la hora de tomar decisiones comerciales clave. La aplicación no requiere registro y permite a los usuarios empezar a operar prácticamente de inmediato. Los usuarios obtienen un apalancamiento de hasta 1:1000, ejecuciones sencillas y rápidas y, lo que es más importante, sin límites en los depósitos mínimos. Hay hasta 60 pares de divisas, acceso a las operaciones de la API y diferenciales tan bajos como 0,1.

Para los operadores de la vieja escuela, también existe la opción de operar con MetaTrader 4.

Sistema Competitivo de Recompensas

SimpleFX colma a sus usuarios de premios y bonificaciones. De hecho, nunca ha habido un mejor momento para probar la plataforma. A medida que SimpleFX sigue desarrollándose, continúa ofreciendo incentivos que son realmente difíciles de rechazar, especialmente porque no cuestan nada a los usuarios.

El último incentivo está dirigido directamente a los usuarios que se estrenan. Si se está buscando una nueva aplicación de trading anónimo, se puede obtener un bono de hasta 2.500 dólares por hacer su primer depósito. El bono se acredita al instante para que los usuarios puedan utilizarlo para operar inmediatamente. Se puede conseguir:

$20 para $100 o más

$50 para $250 o más

$100 para $500 o más

$500 para $2,000 o más

$2,500 para $10,000 o más Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

