¿De qué manera se puede eliminar el H₂S y el siloxano del biogás?, por Bionatur Medio Ambiente

El biogás es un recurso energético renovable que empieza a tener auge en España y otros países de Europa gracias a sus amplios usos, capacidad de autogeneración y contribución a la descontaminación ambiental. No obstante, su uso en diferentes sectores industriales genera ciertos agentes contaminantes y residuos que dañan principalmente la maquinaria industrial, produciendo gastos excesivos de mantenimiento.

Una solución a este problema la presenta la empresa Bionatur Medio Ambiente con sus filtros avanzados, que permiten eliminar estos agentes del biogás de forma efectiva.

Una forma segura y eficiente de eliminar H₂S y siloxano del biogás Uno de los agentes contaminantes resultantes de la producción del biogás es el sulfuro de hidrógeno, también conocido como ácido sulfhídrico (H₂S). Se trata de un gas inflamable y tóxico que además de despedir un fuerte mal olor, es altamente corrosivo y genera daños en máquinas y canalizaciones. Para eliminar este elemento del biogás, Bionatur Medio Ambiente creó una serie de filtros móviles con distintos tamaños diseñados para adaptarse a diferentes tipos de caudales.

Los filtros poseen absorbentes de última generación pertenecientes a la familia HCA-R con efecto catalítico que permite eliminar de forma definitiva los problemas generados por este ácido contaminante. De igual forma, estos filtros especializados son capaces de suprimir los elementos siloxanos que resultan de la producción del biogás, mediante la fermentación anaerobia de lodos de EDAR o Residuos Sólidos Urbanos. Si bien estos elementos son ambientalmente benignos, generan los mismos problemas al acumularse en los motores y máquinas.

Beneficios de los filtros de depuración de gases de Bionatur Medio Ambiente Esta empresa posee una gran flota de filtros móviles que pone a disposición en un servicio de alquiler, lo cual representa un ahorro para el cliente, ya que solo paga por los días que los tenga en la fábrica. De igual forma, gracias a una excelente labor logística, tienen un plazo de entrega del producto muy rápido comprendido entre 48 y 72 horas.

Los filtros son de fácil instalación y tienen un funcionamiento autónomo que no requiere de agua, gas o electricidad, además no necesitan que el cliente los supervise ni realice ningún tipo de mantenimiento. Por otro lado, tienen mayor duración que otros sistemas depuradores del mercado, y también son superiores en eficacia.

Al saturarse, se pueden cambiar fácilmente sin mano de obra en menos de 20 minutos. Gracias a que no requieren manipulación del cliente, no solo garantizan que este no entre en contacto con los residuos generados, sino que ahorra tiempo y costes relacionados con el mantenimiento.

Bionatur Medio Ambiente se encuentra a la vanguardia en la depuración de gases y residuos del biogás con su variedad de filtros, una de las mejores alternativas del mercado en la actualidad.