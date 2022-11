Estimulación cognitiva basada en inteligencia artificial para niños con TDAH Emprendedores de Hoy

viernes, 18 de noviembre de 2022, 10:44 h (CET)

El trastorno por déficit de atención e hiperactividad, más conocido como TDAH, es muy común entre la población infantil, puesto que, aproximadamente, 7 de cada 100 niños en España padecen TDAH.

Los síntomas principales son la dificultad para prestar atención, no controlar conductas impulsivas o actuar sin pensar, además de una actividad excesiva.

Este trastorno genera dificultades en la escuela, en el hogar, así como en las relaciones sociales, y requiere un tratamiento multidisciplinar. Como parte de este abordaje multidisciplinar, Sincrolab ha diseñado una plataforma de estimulación cognitiva basada en inteligencia artificial dirigida a disminuir las dificultades cognitivas de los niños con TDAH de una manera 100 % remota y personalizada.

¿Cuáles son los síntomas, el diagnóstico y el tratamiento para el TDAH? Un niño con TDAH puede fantasear mucho, olvidar o perder las cosas con mucha frecuencia, moverse nerviosamente, hablar mucho, correr riesgos innecesarios, tener problemas para controlar los impulsos o respetar turnos y dificultades para relacionarse bien con las personas de su entorno.

No hay una única prueba para diagnosticar el TDAH, sino que se realiza un diagnóstico clínico que incluye examen médico, entrevistas y cuestionarios, etc. Existen muchos otros problemas que pueden presentar síntomas similares al TDAH, como la ansiedad, la depresión y ciertos tipos de trastornos del aprendizaje lo que puede dificultar su diagnóstico. En cuanto al tratamiento, se aplica una combinación de la terapia psicológica y farmacológica.

Estimulación cognitiva personalizada, con Sincrolab Sincrolab es una plataforma de entrenamiento cognitivo, dirigida a la recuperación y el desarrollo de las capacidades cognitivas de los niños con TDAH. Se trata de una terapia digital de prescripción, por lo que para poder acceder es necesario que un profesional sanitario paute su dosis de entrenamiento semanal.

Ofrece un motor basado en la inteligencia artificial (IA), que personaliza al máximo la estimulación cognitiva de cada paciente, así como un apartado donde generar informes automáticamente. La IA diseña los primeros entrenamientos a partir del perfil cognitivo de cada paciente, definido por el profesional sanitario. Tras el inicio de los entrenamientos desde el móvil o la tablet, la IA aprende cada día del rendimiento y modifica su sus juegos para adecuarlos a la evolución del paciente.

La empresa ya colabora con más de 800 terapeutas, y cuenta en su vasta trayectoria con más de 6 mil pacientes. Sincrolab sirve de ejemplo para demostrar que la tecnología puede ayudar a democratizar la salud, poniendo al alcance de todos una estimulación cognitiva personalizada que se puede realizar 100 % en remoto.



