Las cuatro titulaciones de FP con mayor empleabilidad, según Cesur Comunicae

viernes, 18 de noviembre de 2022, 10:25 h (CET) Gestión Administrativa, Cuidados Auxiliares de Enfermería, Administración y Finanzas y Educación Infantil son los ciclos con más contrataciones en 2021, según los datos del Observatorio de las Ocupaciones del SEPE. El centro oficial Cesur ofrece estos ciclos de FP de Grado Medio y Superior, en su mayoría tanto en modalidad presencial como online, en sus más de 30 centros en España Las titulaciones de Formación Profesional crecen en empleabilidad año a año. El porcentaje de ofertas de trabajo para alumnos graduados en FP ascendió al 41,3% en 2020, una cifra que superó en un 38,8% las del año anterior, según el Observatorio de Formación Profesional de Caixabank y Dualiza. Además, desde 2016, el peso relativo de las ofertas para titulados de FP ha aumentado un 26%, lo que, junto a la amplia variedad de titulaciones ha incentivado las matriculaciones de los alumnos en los ciclos de FP. Prueba de ello dan desde el centro educativo Cesur, que este curso cuenta con un 20% más de alumnos matriculados en sus centros que el año anterior.

Gestión Administrativa, Cuidados Auxiliares de Enfermería, Administración y Finanzas, y Educación Infantil encabezan el ranking de las especialidades con mayor tasa de ocupación laboral, según revela el Observatorio de las ocupaciones del SEPE correspondientes al año 2021. El centro educativo Cesur incluye estas titulaciones en su oferta formativa impartida en espacios punteros dotados de la última tecnología. Los ciclos de Cuidados Auxiliares de Enfermería, Administración y Finanzas, y Educación Infantil están disponibles tanto en la modalidad online como en la presencial, en los centros de Cesur de Málaga, Madrid y Murcia, además de otras sedes distribuidas por el territorio nacional.

La titulación de Técnico en Gestión Administrativa, disponible en modalidad online en Cesur, se ha situado como una de las que genera una tasa importante de ocupación, según datos del SEPE. En 2021, los estudiantes de esta FP, enmarcada en el Sector Servicios, consiguieron 180.571 contratos para un total de 88.618 personas demandantes de empleo con esta titulación. Otra especialidad de la misma familia que obtuvo un nivel óptimo de empleabilidad fue la de Técnico Superior en Administración y Finanzas, que contabilizó 123.946 contratos. El centro educativo Cesur no solo cuenta con esta especialización, sino con otras relacionadas, como la titulación de Administración y Finanzas con especialización en análisis de datos en el sector financiero (Big Data para finanzas), un ciclo formativo adaptado a las demandas del mercado actual donde la inteligencia del dato ha cobrado gran protagonismo.

Por su parte, la rama de las actividades sanitarias también aparece bien posicionada en cuanto al nivel de inserción laboral. La titulación de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería sumó 109.700 afiliados en 2021 para un total de 52.037 personas demandantes de trabajo. Se trata de una familia profesional con una elevada demanda de estudiantes. Los alumnos de Cesur han mostrado un especial interés por las titulaciones del sector sanitario, como muestra el aumento del 72% de alumnos matriculados en sus centros en los últimos cinco años.

Asimismo, Técnico Superior en Educación Infantil se saldó con una buena cantidad de contratados el año anterior: 67.732 para un total de 32.239 personas demandantes de empleo con esta titulación. Cesur, además de ofrecer esta titulación en modalidad online y presencial, da la oportunidad a los estudiantes de especializarse en Atención Temprana o en Pedagogía Montessori, con sendos ciclos ofertados en su programación.

Educación Infantil no fue la única titulación perteneciente a la familia de Servicios Socioculturales y a la Comunidad que logró una alta empleabilidad de sus estudiantes: 31.926 graduados en la especialidad de Técnico Superior en Integración Social formalizaron su afiliación a la Seguridad Social en 2021.

Impulso de competencias para sobresalir en el mercado laboral

Conscientes de la importancia que ha adquirido la FP en la mejora de competencias y de oportunidades profesionales, Cesur ha actualizado este año su catálogo con la incorporación de ocho nuevos ciclos formativos enmarcados en las ramas de Imagen y Sonido, Sanidad, Servicios Socioculturales y a la Comunidad, Comercio y Marketing y Actividades Físicas y Deportivas.

Entre los títulos se encuentra el de Atención a Personas en Situación de Dependencia con Especialidad en Atención Centrada en la Persona, una formación que también se ha posicionado en un excelente lugar en cuanto a las opciones que ofrece en el mercado laboral. En 2021, los Técnicos de Atención a Personas en Situaciones de Dependencia sumaron 24.982 contratos para un total de 11.533 personas demandantes de empleo con esta titulación.

Esta formación se une a los más de 70 títulos con los que el centro educativo Cesur pretende impulsar la integración exitosa de sus estudiantes en el mercado laboral. Una de las ventajas de cursar estas formaciones estriba en la posibilidad de realizar prácticas en un amplio abanico de empresas, lo que aumenta las opciones de los estudiantes de despegar en el ámbito profesional. El centro educativo Cesur facilita la formación de su alumnado en los centros de trabajo gracias a sus acuerdos con más de 3.500 empresas que fomentan la atracción del talento y ofrecen mejorar sus competencias y sobresalir en el entorno laboral.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ‘HackerBox was here’: Giants regresa a los años 80 para borrar la base de datos de un popular videojuego Ver bien, factor clave para mejorar la conducción en España, según ZEISS Construcción y Reformas: servicios más demandados en la Costa del Sol Las cuatro titulaciones de FP con mayor empleabilidad, según Cesur El mayor número de expertos en datos de Europa se da cita en la 14ª Conferencia ASEDIE en Madrid