La artista Samy GM lanza su nuevo single ‘No me vengas con cuentos’

La nueva canción, compuesta e interpretada por la artista nacida en Sevilla y residente en Dos Hermanas, está inspirada en el programa televisivo ‘La Isla de las Tentaciones’ Samy GM es una artista sevillana con una trayectoria de 8 años en el mundo de la música. Empezó a los 24 años haciendo música en orquesta y desde hace año y medio se dedica a la música de forma profesional, siendo autora en la totalidad de las canciones debido a que ella misma las compone y las interpreta.

Actualmente, tiene 32 años y se declara polifacética, ya que es capaz de cantar diferentes estilos que van desde la bachata hasta el flamenco, pasando por otros muchos entre los que, por ejemplo, se encuentra el reggaetón.

Su última canción ‘No me vengas con cuentos’ está inspirada en el conocido programa televisivo ‘La Isla de las Tentaciones’, pues la cantante sevillana se ha basado en él para componerla. En su letra y en su videoclip se pueden ver diferentes escenas de amor y desamor con la que muchas personas pueden verse identificadas.

En el videoclip han participado Daniel Ruíz, Joaquín Sangrar, Susana García y María José Marín como actores y Marina Rodríguez, Lucía Rodríguez, Sara Caballero y María Ángeles Ponce como bailarinas.

Trayectoria de Samy GM

Sobre sus inicios y los motivos de iniciarse en el mundo de la música, Samy GM asegura que un día la vida me dio un golpe muy duro que me hizo pensar que se trataba de una maldición. Con el paso del tiempo, el mismo golpe me dio el empuje necesario para cambiar el chip y decidí cumplir mis sueños".

Su primera canción, mezcla de pop y reggaetón, la realizó en Tenerife junto al artista canario Sileka y se tituló ‘Culpa del amor’. Según Samy GM, en la canción se habla de "porque una mujer traiciona. Pues siempre se ha dicho que si una mujer traiciona es porque un hombre se olvida de darle los detalles, la atención y el cariño que necesita".

Posteriormente, compuso y publicó las canciones ‘Mujer guerrera’ y ‘Mi fiel amigo’. ‘Mujer guerrera’ está dedicada a todas las abuelas guerreras del mundo que crían a sus nietos, pero en especial a la suya, quien la ha criado. De este modo, quiso agradecerle a través de una canción todo lo que hizo por ella. ‘Mi fiel amigo’ también tiene un alto valor sentimental, pues está dedicada a los animales que ya no están, pero en especial a su perro que murió de cáncer.

Reconocimiento

El próximo 18 de diciembre, Samy GM ha sido invitada al evento 'Premiosyoestoydemoda' que se celebrará en la discoteca Tiffany’s The Club de Madrid para recibir un premio por su trayectoria musical.

Trayectoria en la que siempre ha estado presente el productor Lunar González de Innovación Music.

Instagram: @samygmoficial

Vídeos

Samy GM - "No me vengas con cuentos" [Videoclip Oficial]