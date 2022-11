IT Genetics inicia su campaña Black Friday para empresas con hasta un 80 % de descuento en equipos para operaciones de digitalización Emprendedores de Hoy

viernes, 18 de noviembre de 2022, 09:44 h (CET)

Cada vez son más las empresas que optan por adquirir equipos para digitalizar sus operaciones durante la campaña del Black Friday.

La campaña tendrá lugar en los cuatro mercados en los que opera IT Genetics: España, Rumanía, Hungría y Bulgaria.

Descuentos de hasta el 80 % en una amplia gama de equipos para empresas que operan en sectores como la fabricación y la distribución, el comercio minorista, el comercio electrónico, el transporte y la logística, la industria farmacéutica, los servicios públicos o el sector público.

El comercio electrónico influye en el comportamiento del comprador B2B (Business-to-Business), tanto como B2C (Business-to-Consumer) y, a medida que más y más empresas se mueven en línea, la necesidad de soluciones de automatización y equipos digitales crece rápidamente. Tradicionalmente, un evento dedicado al cliente final, el Black Friday, se ha vuelto especialmente atractivo en los últimos años, incluso para el segmento B2B, donde la sensibilidad al factor precio es diferente, poniendo el énfasis no solo en el ahorro de costes obtenido, sino también en el valor agregado que aportan los productos y equipos adquiridos a través de las campañas del Black Friday.

Según IT Genetics, proveedor de tecnologías y soluciones informáticas profesionales para la optimización de procesos de trabajo y digitalización de operaciones, año tras año, cada vez más empresas optan por comprar los equipos necesarios para los procesos de digitalización durante la campaña del Black Friday para empresas.

Este año, en el mercado español, la compañía organiza una campaña de descuento Black Friday el 25 de noviembre, por segunda vez desde su establecimiento en 2021. La campaña está dedicada exclusivamente al segmento B2B y se llevará a cabo a través de la tienda en línea dedicada ItgStore.

Las empresas que operan en sectores como la fabricación y distribución, el comercio minorista, el comercio electrónico, el transporte y la logística, el transporte de pasajeros, el farmacéutico, el de la salud, los servicios públicos o el sector público pueden lograr ahorros significativos en costes, tiempo, recursos humanos e incluso energía, gracias a unas variadas gamas de equipos que agilizan los procesos, aumentan la productividad y reducen el consumo energético. Además de equipos de categorías como lectores de códigos de barras, impresoras de recibos, impresoras de etiquetas, impresoras térmicas, terminales móviles, puntos de venta, etiquetadoras, consumibles, software y soluciones IT&C, la oferta del Black Friday de este año incluye también encontrar equipos ecológicos, que puede contribuir a la reducción de la factura energética y a la descarbonización de sectores con altas emisiones.

En España, la campaña se realizará a través de su propia tienda online. Los clientes disfrutan de descuentos de hasta el 80 % en una amplia gama de equipos, tanto de reconocidas marcas internacionales como de marcas propias de IT Genetics, como Metter. Los cajones portamonedas de Metter estarán en la oferta del Black Friday de este año, siendo algunos de los equipos más útiles para los puntos de venta.

A través de IT Genetics, empresas de varios sectores de actividad de España, Rumanía, Hungría y Bulgaria se beneficiarán de precios promocionales de algunas de las soluciones de automatización más innovadoras que ofrecen fabricantes de renombre mundial. Las soluciones y equipos ofrecidos ayudan a agilizar procesos operativos difíciles, optimizar la actividad y aumentar la productividad y los resultados comerciales. »Hemos tenido muy buenos comentarios todos los años, tanto de nuestros clientes como de clientes potenciales, y estamos felices de poder apoyar a las empresas que necesitan soluciones que les den resultados concretos, lo más rápido posible, especialmente en este año histórico de tantos desafíos, como el aumento de la inflación, o problemas provocados por la situación energética”, dice Adriana Arhire, CEO de IT Genetics.

El principal socio de la campaña es Honeywell, uno de los líderes mundiales en la provisión de soluciones de captura de datos, que contribuyen a la optimización de los procesos de trabajo de las empresas en diversos campos: desde el comercio minorista, el transporte y la logística, la producción hasta la construcción, la industria aeroespacial o química. Procesando.

En la edición de este año, será posible adquirir vales de descuento, con una validez de 4 meses, que se podrán utilizar para adquirir equipos en la tienda online.

Se puede acceder a más detalles sobre la oferta del Black Friday de IT Genetics en el apartado guía Black Friday de la web, donde también está disponible una Guía del Cliente del Black Friday con información útil sobre la campaña de este año.

Sobre IT Genetics Fundado en 2007, IT Genetics es un proveedor tecnológico especializado en soluciones informáticas profesionales para empresas en España, Rumanía, Hungría y Bulgaria. La misión de la compañía es contribuir a la digitalización, poniendo la tecnología al alcance de todas las empresas, independientemente de su naturaleza y tamaño, y ofreciendo soluciones integradas que combinen hardware y software.

En los 15 años de experiencia en el mercado local e internacional, la empresa ha implementado proyectos complejos para clientes en las industrias minoristas, HoReCa, transporte, logística, manufactura, farmacéutica y salud, educación, banca, etc.

Las soluciones de IT Genetics se crean para optimizar y automatizar los procesos de trabajo y cada solución desarrollada por la empresa se personaliza de acuerdo con las especificidades y el potencial de absorción del cliente.

En términos de hardware, IT Genetics se beneficia de una serie de asociaciones sólidas con algunos de los fabricantes internacionales más respetados, como Zebra, Brother, Honeywell, Datalogic, Universal Robots, Elo, Star Micronics, SATO y otros, lo que brinda a sus clientes acceso a tecnología de vanguardia.



