III Salón de la D.O P. Somontano, el próximo lunes 21 en Madrid Al salón está invitado todo el sector profesional que abarca desde la restauración hasta la distribución Jaime Ruiz de Infante

viernes, 18 de noviembre de 2022, 09:15 h (CET)

La Denominación de Origen Somontano presentará una selección de las mejores elaboraciones de las bodegas: Osca, Fábregas, Viñas del Vero, Enate, Pirineos, Valdovinos, Blecua, Otto Bestué, Laus, Sommos, Meler, Bal d’Isábena, Obergo, Sers, Bespén-Lasierra, El Grillo y la Luna e Idrias.



Una ocasión en las que la D.O. Somontano ofrecerá a los profesionales de la hostelería, enólogos, periodistas, prescriptores y consumidores la oportunidad de disfrutar de la amplia gama de sus afamados vinos. Vinos con personalidad definidos por la ubicación de sus viñedos y bodegas a los pies de los Pirineos oscenses. En el salón, que estará presente Francisco Berroy, presidente de la citada denominación también acudirá “la Ruta del Vino Somontano” para ofrecer a los numerosos asistentes la amplia y rica propuesta enoturística de la denominación de origen.

Al salón está invitado todo el sector profesional que abarca desde la restauración hasta la distribución, centrales de compra, grandes grupos comerciales, tiendas especializadas, vinotecas, hoteles y establecimientos turísticos de Madrid y su Comunidad. También están invitadas las asociaciones de sumilleres y maitres de sala, los principales clubs de vinos del país, asociaciones de profesionales vinícolas y los consumidores interesados por conocer las marcas emblemáticas y novedades de las bodegas de Somontano.

Este evento se enmarca en las actividades de promoción apoyadas por Aragón Alimentos Nobles, el Gobierno de Aragón y el Fondo Europeo de Desarrollo Rural.

Habrá una segunda cita en Madrid

Tras la presentación de el presente salón, el 29 de noviembre a la una y media del mediodía, la D. O. Somontano impartirá la cata “Somontano: vinos con personalidad a los pies de las montañas” en el Salón de los Mejores Vinos de España de la Guía Peñín. Seis vinos seleccionados entre los que cuentan con las mejores puntuaciones de la última edición de la guía con los que se mostrará la identidad y excelencia de sus vinos.

III Salón de la D.O.P. Somontano. Hotel Princesa Plaza. C/ de la Princesa, 40 Horario: de 12 a 15 h. y de 17 a 21 h.

