Vida cero, el sensacional ensayo escrito por un mexicano experto en mercadotecnia que permite resetear la existencia

Editorial Caligrama apuesta con convicción por una inspiradora obra que es capaz de insuflar al lector las energías necesarias para que se enfoque en vivir con plenitud y equilibrio para cumplir así con los objetivos que se ha marcado

«Todos tenemos algo que alcanzar, algo que estamos buscando con desesperación o algo que nos motiva a seguir en un rumbo en específico, ya sea marcado por nosotros mismos, por la familia o la sociedad; llámese objetivo, meta, línea de tiempo o cualquier nombre que le demos objetivamente. Para algunas personas es más fácil alcanzar estos parámetros que para otras, pero cumplir alguno de estos (o todos) es indispensable para la estabilidad de la mente humana». Son palabras de José Manuel Arellano Gutiérrez (11 de enero de 1984, Sayula, Jalisco, México), un autor del que quizás hasta la fecha no haya oído hablar demasiado, pero que ha sorprendido a la crítica especializada con un ensayo capaz de enderezar la trayectoria de muchas vidas desenfocadas. Así, como lo oye.

Arellano Gutiérrez es un profesional reconocido en el mundo de la mercadotecnia que ha sentido la llamada para sentarse a escribir un tratado que resulte útil a sus semejantes en la inacabada búsqueda de la felicidad que personifica, desde el origen de los tiempos, toda la especie humana sin excepción. Se debe admitir que todas las personas sufren a lo largo de la existencia algún tipo de problema de tal envergadura que es capaz de sepultar en el hoyo más profundo.La mayoría se ven reflejados en ese planteamiento. Es en esas «noches oscuras», como las denominaba San Juan de la Cruz, cuando hay que encontrar el equilibrio y el sosiego. Y este libro ayuda notablemente a ello.

El manejo de la inteligencia emocional se revela como una clave esencial para la propia subsistencia: de otro modo las personas no serían capaces de abrir los ojos y obrar con lucidez. Vida cero es un sensacional tratado que enseña, con un lenguaje ameno y profundamente cercano, a saber visualizar el éxito y encaminarse hace él. Dicho éxito se da en el más mínimo detalle aplicado hacia el bienestar y en cualquier nivel dirigido hacia el control de la felicidad. La Editorial Caligrama ha identificado la gran facilidad que el autor atesora para conectar con una vasta audiencia.

Arellano Gutiérrez se ve a sí mismo como un soñador que ve un mundo transversal a través del tiempo y que desea un espacio de paz; su objetivo no es otro que el de propiciar un planeta con mejores posibilidades de felicidad en cualquiera de sus niveles. Hallar el equilibrio ante el habitual bombardeo de problemas emocionales es la tesis principal de este revelador ensayo, que llega escrito a modo de confesión íntima: «Si hubiera dedicado mi tiempo en crear una máquina capaz de brindar amor y comunicación para atrapar a esa estrella y nunca dejarla escapar, mi camino sería diferente; lleno de luz. Pero nunca es tarde mientras hay vida, me adaptaré a la oscuridad de este basurero mental y buscaré objetos extraños que me ayuden a crear un faro gigante e iluminar el Universo para buscar a aquella estrella y volver a darle vida con mi propio corazón».